Экс-невеста Козловского проговорилась о геях в украинском шоу-бизнесе

У некоторых геев в украинском шоу-бизнесе даже есть полноценные семьи.

Об этом на личной странице в Instagram упомянула экс-невеста украинского певца Виталия Козловского, телеведущая и блогер Рамина Эсхакзай.

Фото: instagram.com/raminalalala

"Недавно узнала новые подробности темы "Геи в украинском шоу бизнесе" и ох*ела - у некоторых даже есть семьи", - написала она.

"Я, блин, хранительница гей-секретов. Это дело каждого, знать - знаю, рассказывать - не имею права", - подчеркнула она.

Под постом Эсхакзай возникла активная дискуссия: как оказалось, некоторым пользователям сети также известные определенные факты.

"Я тоже знаю таких "идеальных мужей" геев из нашего шоубиза, правительства и т.д. Причем на многих из них в жизни никто бы и подумать не смог, что они являются таковыми", - отметили в одном из комментариев.

Напомним, днем ранее Рамина Эсхакзай высмеяла нежности своего бывшего возлюбленного с молодой украинской моделью. Козловский похвастался в сети снимками с девушкой, которые с иронией прокомментировала его бывшая.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, брошенный Виталий Козловский заявил о семейном положении. Как отметил артист на личной странице в Instagram, он и его бывшая невеста "друг друга отпустили на все четыре стороны"