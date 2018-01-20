Россию "взорвал" БДСМ-клип курсантов: что известно об оскандалившихся парнях

Во вторник, 16 января, сеть "взорвал" провокационный клип-пародия на хит итальянского диджея Benny Benassi под названием Satisfaction, снятый курсантами Ульяновского института гражданской авиации. После публикации жесткого ролика руководство института собиралось отчислить 14 человек, которые участвовали в съемке.

Telegram-каналу Mash удалось выяснить личности фигурировавших в скандальном видео курсантов.

Оказалось, что видео предназначалось исключительно для внутреннего пользования. Парня, который и слил его в сеть - уже вычислили. Герои ролика написали объяснительные и заявляли, что не собирались позорить институт.

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Студенты, которые приняли участие в съемках провокационного ролика:

Александр Коряков

Александр приехал в ульяновский институт из города Сарапула, что в Удмуртии, и поступил на бюджет. В объяснительной Саша пишет, что они с ребятами не думали, что кто-то может его опубликовать.

Дмитрий Алексеев

Дима тоже учится на бюджете, стать пилотом – его большая детская мечта. В Ульяновск он приехал из Чебоксар. Сняться в пародии Диму уговорили однокурсники, сказали, что клип останется на память. На страничке в одной из социальных сетей у Димы много фотографий с любимыми самолетами.

Альберт Шеффер

Альберт – целевик от "Комиавитранс", приехал поступать в институт из Сыктывкара. Отец студента работает в МЧС КОМИ. Свое участие в съемках Альберт объясняет тяжелым эмоциональным состоянием после переезда в другой город.

Андриан Клюев

Андриан решил пойти по стопам отца и стать пилотом, для осуществления мечты он переезжает из подмосковной Лобни в Ульяновск. Учится по целевому от "Аэрофлота".

Артем Солодухин

Артем, как и многие его сокурсники, учится на целевом от "Комиавиатранса", отец парня пилот из Домодедово.

Илья Зорин

Парень в прошлом году переехал из Сыктывкара, целевик от местной авиакомпании. Родители Ильи работают инженерами.

Дмитрий Коротаев

В объяснительной Дима признается, что не думал, что последствия от видео могут быть такими серьезными. Он учится на первом курсе на бюджете, приехал в Ульяновск из Приморья.

Павел Мателин

Руководству вуза Павел пообещал, что впредь не будет принимать участия в подобных видео и хочет остаться в институте любой ценой. Паша родился в республике Коми, в вуз его направила "Комиавиатранс", чтобы потом устроить к себе на работу.

Виталий Окунев

В Ульяновск Виталя переехал из Воронежа, там его мама возглавляет кафедру одного из институтов.

Роман Иванов

Родители Романа тоже связаны с самолетами, мама работает в аэропорту, а отец – в авиакомпании в Уфе. В институт парень поступил по целевому от "Чукотавии".

Илья Семьянов

Илья поступил на бюджет в институт гражданской авиации в прошлом году, приехав из Пермского края. В объяснительной студент рассказывает, что ему было тяжело привыкнуть к новому режиму, быть вдали от семьи и друзей.

Толпеко Дмитрий

Дима приехал из маленького поселка в Краснодарском крае, после обучения парень планирует работать пилотом в авиакомпании "Алроса".

Как сообщал "Обозреватель", в России уже запустили секс-флешмоб в поддержку оскандалившихся курсантов.