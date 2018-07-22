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Фронтмена легендарной украинской группы посадили в Греции на 180 лет

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Вокалист и трубач украинской группы Familia Perkalaba Сергей Шваюк был приговорен в Греции к заключению на 180 лет по обвинению в незаконной перевозке мигрантов.

Такой же приговор получил еще один украинец - Петр Литвинчук, передает "Слидство. инфо". Родные заключенных уверяют, что мужчины не собирались идти на преступление и в такой ситуации оказались принудительно. Мать Литвинчука рассказала, что они поехали в Турцию на вполне законную работу. Им предлагали быть помощниками капитана на прогулочной яхте.

"Сергей поехал на работу - ему предложили место рабочего, персонала, на судне, - рассказывала ранее жена музыканта Людмила Шваюк. - Судно шло из Турции в Грецию. На одной из остановок на него зашли люди. Как оказалось потом - было 60 нелегалов из Пакистана, их должны были доставить к берегам Италии. Муж ничего об этом не знал. В нейтральных водах судно задержала греческая полиция".

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Место
Греция
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