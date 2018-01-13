"Это стало возможным": названы неожиданные плюсы войны с Россией для украинского шоубиза

Война Украины с Россией на Донбассе положительно сказалась на развитии отечественного шоу-бизнеса.

Об этом заявил экс-продюсер певицы Натальи Могилевской, музыкальный журналист и критик Александр Ягольник в интервью "Главкому".

"Если закрыть глаза на погибших друзей, война вышла украинским артистам в плюс. Квоты на украинский язык в радиоэфире также положительно сказались. После заявления Трампа, вот-вот в парламенте должен быть проголосован первый из двух необходимых украинском шоу-бизнеса законов - Закон о роялти", – рассказал он.

По словам Ягольника, гастрольный рынок за это время расчистили от влияния Кремля.

"И хотя осталась публика, которая готова платить две тысячи гривень за одинокого Райкина на черной сцене, но, например, восемь концертов Тины Кароль ранее были бы нереальны, а сейчас это стало возможным. После стадионного концерта "Океана Эльзы" - это очень важный прецедент для украинского шоу-биза", – резюмировал он.

Как сообщал "Обозреватель", Ягольник объяснил, как Москва пытается повлиять на украинцев через концерты опальной певицы Ани Лорак.