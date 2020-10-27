Ратаковски объявила о беременности: кто еще из моделей ждет ребенка

В модельном мире случился настоящий бэби-бум – Эмили Ратаковски объявила о своей беременности. Вместе с ней пополнения в семье ожидают невеста "танцующего миллионера" Джанлуки Вакки - Шэрон Фонсека, а Коко Роша готовится стать многодетной мамой.

OBOZREVATEL рассказывает, кто из моделей находится в интересном положении.

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски прославилась после того, как появилась в популярном сериале "АйКарли", где сыграла роль Таши. После этого с красивой девочкой заключили контракт в модельном агентстве Ford Models, став сниматься в рекламе и фотосессиях. Кроме того, она сыграла роли в клипах "Blurred Lines" Робина Тика и "Love Somebody" группы Maroon 5. Однако, широкую известность Ратаковски принесли многочисленные эротические и откровенные фотосессии. В частности, она появилась обнаженной на обложке журнала treats!, что она связывает со съемкой в двух нашумевших клипах.

В 2018 году Ратаковски вышла замуж за актера и продюсера Себастьяна Бир-Маккларда. 26 октября 2020 года модель объявила о своей первой беременности и разместила трогательное видео у себя в Instagram.

Коко Роша

Коко Роша, несмотря на свои 32 года, уже заслужила звание легенды модельного бизнеса. Все благодаря ее необыкновенной фотогеничности, а также дару "оживать" на фото. Кроме того, модель была одной из первых, кто высказался против "жестких порядков" в моделинге по поводу веса. В частности, Роша выступила против распространенных пищевых расстройств, которыми часто страдают модели в погоне за "идеальными параметрами".

Сама Роша успешно совмещает любимую работу и личную жизнь, а карьера на подиуме не помешала ей еще в 2010 году выйти удачно замуж и родить двоих детей – дочь Айони и сына Айвера. 29 июля 2020 года модель сообщила, что вместе с супругом ожидает появления третьего малыша.

Эльза Хоск

Шведская модель Эльза Хоск своей модельной карьерой обязана отцу, который отправил ее фотографии в несколько модельных агентств. После этого Хоск снималась в рекламе для Levi’s, Vagabond и H&M Divided. Кроме того, модель позировала для обложек Elle, Cosmopolitan, Damernas Värld, Plaza Magazine. Также Хоск участвовала в показах Кристиана Диора, Джона Гальяно, Dolce&Gabbana и других известных модных домов. Сегодня девушка занимает 15-ое место в списке самых сексуальных моделей мира, а в 2016 году открывала показ мод Victoria's Secret.

С 2015 года Хоск находится в отношениях с британским бизнесменом Томом Дейли. Спустя пять лет модель объявила о том, что ожидает рождения первенца.

Роми Стрейд

Роми Стрейд родом из Нидерландов – именно там в 2009 году началась ее карьера модели. Дебют на подиуме состоялся в 2011 году на Christopher Kane в Нью-Йорке. Кроме того, принимала участие в показах H&M, Victoria's Secret, Phillip Lim, Vera Wang, Alexander McQueen, Burberry. В 2014 году она была приглашена на итоговый показ Victoria's Secret, а с 2015 года является одной из "ангелов" модного бренда.

С 2010 года Стрейд находится в отношениях с Лоренсом ван Лиувеном, сыном телеведущего из Нидерландов – Бертом ван Лиувеном. Пара тайно поженилась осенью 2018 года, о чем сообщили Vogue Нидерланды. 28 мая 2020 года стало известно, что пара ожидает первенца.

Шэрон Фонсека

Супруга "танцующего миллионера" Шэрон Фонсека начала свою модельную карьеру еще в раннем детстве, начав сниматься для рекламных роликов и фотосессией. Девочку интересовал мир моды и фотоискусство. Фонсека окончила Университет Майами по специальности "дизайнер одежды" и активно занимается раскруткой своего бренда. Кроме того, с юных лет модель выходила на подиум в купальниках различных брендов, а также принимала участие в фотосессиях в нижнем белье.

С 2018 года Шэрон встречается с "танцующим миллионером" Джанлукой Вакки, за личной жизнью пары следит около 18 миллионов подписчиков. 10 мая 2020 года пара объявила о том, что они ждут первенца, а 14 июля сообщили, что ожидают дочь.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что супермодель и актриса Эмили Ратаковски объявила о своей беременности. 29-летняя девушка ждет первенца.