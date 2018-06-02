Егорова ушла с ТВ из-за Мухарского: подробности скандала

Телеведущая Снежана Егорова уволилась с телеканала "Прямой" после опроса, проведенного в эфире, согласно результатам которого зрители выразили поддержку ее бывшему мужу Антину Мухарскому.

Свое решение она объяснила в Facebook.

Вопрос звучал так: "Если б у вас была возможность спасти одного из них, кого б вы не дали убить врагу?". На выбор были предложены кандидатуры телеведущей и ее бывшего супруга шоу-мена Антина Мухарского.

В данном опросе на сторону Мухарского стал 81% дозвонившихся на канал.

"Жаль, что самый страшный враг, который убивает, находится ближе всего. Это равнодушие, ложь и стремление пиара любой ценой... Единственное, что удивило, так это то, что таким "креативным образом" канал решил отметить День защиты детей, предлагая зрителю выбрать, кого дать убить врагу? Многодетную мать, которая одна их воспитывает и живет с ними в Украине или многодетного отца-алиментщика, которой бросил уже две семьи и всем своим малолетним детям должен деньги", - написала она.

Егорова отметила, что алименты с Мухарского взимаются через суды и именно поэтому он сбежал из Украины.

Телеведущая также выразила благодарность всем, кто ее поддержал.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 апреля завершился судебный процесс между Антином Мухарским и Снежаной Егоровой. Суд по защите прав их общих детей выиграла Егорова.