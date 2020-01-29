Театр драмы и комедии на левом берегу Днепра: премьера "Сталкеры"

Язык спектакля - русский

Продолжительность - 1 час. 50 мин. с антрактом

Жанр - Цена тайны

Премьера - 29 апреля 2018

Автор - Дон Нигро

В основе сюжета почти детективная история. Загадочный гость Ник Деметриос вмешивается в жизнь семьи Райан. Ник шантажирует хозяина дома Майкла Райана загадочными событиями из прошлого, все выше и выше поднимая цену за молчание. Чем может пожертвовать человек ради собственного спасения?

Елена Мигашко для ukrinform:

"Дон Нигро, на счету которого более 400 популярных пьес, переносит действие в американскую глубинки (на плечи современных героев) и рассказывает о семье владельца банка, який страшно любит античные мифы и мертвые языки. В размеренную, хоть и тревожную жизнь Майкла (Сергей Петька), Каролин (Леся Самаева), Дженны (Екатерина Савенкова) и Лекси (Анастасия Пустовит) Райанов вторгается незнакомец – Ник Деметриос (Акмал Гурезов). И здесь, словно в "Теорема" Пазолини, все душевные гнойник вскрываются, травмы растут; все мир семьи рушится и бурлит ввиду таинственное привязанности / любви / ненависти к незнакомцу ... Тамара Трунова предлагает своим актерам существовать совсем иначе, чем то мог бы себе позволить любой бытовой / психологический театр ".

актеры

Ник Деметриос

Акмал Гурезов

Майкл Райан

Сергей Петька

Кэролин Райан

Леся Самаева

Дженнифер Райан (Дженна)

Екатерина Савенкова

Александра Райан (Лекси)

Анастасия Пустовит

Где: Театр драмы и комедии на левом берегу Днепра (г.. Киев, пр. Броварской, 25 (м. Левобережная))

Когда 7 февраля

время 19.00

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