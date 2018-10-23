Радио ROKS Камтугеза отпразднует свое 9-летие

Одно из самых популярных утренних шоу в Украине "Камтугеза" на радио ROKS в этом году празднует свое 9-летие!

Это будет уникальное шоу, когда ведущие выйдут на сцену прямо в пижамах, а зрители смогут сфотографироваться с ними прямо в постели.

Это будет своеобразная репетиция первого юбилея, который Соня Сотник и Сергей Кузин будут праздновать в следующем году.

А уже 14 ноября на сцену столичного клуба Atlas вместе с любимыми рок-ведущими поднимутся те, чьи голоса украинские радиослушатели также слышат каждое утро - ТНМК, Нумер482, Motor'rolla, Riffmaster.

На слушателей и зрителей ждут конкурсы, специальные коктейли на баре от Сони и Кузина, а также атмосфера, которую гости и слушатели радио ROKS ждут каждый год. И на этот раз она снова будет фантастической! 14 ноября, клуб Атлас, 19.00.

Событие на сайте.

Билеты тут.