17 и 18 января на главной сцене Национальной оперетты состоится современная интерпретация "Баядеры"

17 и 18 января на главной сцене Национальной оперетты Украины киевляне и гости столицы увидят оперетту "Баядера" на музыку венгерского композитора Имре Кальмана. Новая постановка от Национальной оперетты - современная интерпретация трогательной и одновременно страстной всемирно известной истории любви индийского принца Раджами и артистки парижского варьете на имя Одетта Даримонд.

Фото: Пресс-служба Национальной оперетты Украины

Работа над постановкой была сложной, интересной и нетипичной. Мы себе позволили немного экспериментов, освещая современную тему отношений, любви и вообще искусства. Изменили либретто, добавили иронии, провели параллели между прошлым и современностью, но главная задача – отделить игру и реальность ", - заметь уе генеральный директор-художественный руководитель Театра н. а. Украина Богдан Струтинский.

Фото: Пресс-служба Национальной оперетты Украины

Постановка осуществлена по мотивам либретто Юлиуса Браммер и Альфрема Грюнвальда. Современную оригинальную интерпретацию текста осуществила Яна Иваницкая.

Фото: Пресс-служба Национальной оперетты Украины

Если бы мы ставили оригинальную пьесу, то она бы заняла 4:00 на сцене, ведь там почти 40 персонажей, многие из которых сегодня не актуальны. Их диалоги и монологи велики, а современному зрителю нужна динамика, поэтому так медленно, как 100 лет назад уже нельзя. У меня было 13 вариантов русско- и украиноязычных текстов, а 14- – оригинальная "Баядера". Приняли решение взять лучшее из всех 14 вариантов, написать свое, адаптировать, осовременить диалоги, поэтому вышел новый вариант "Баядеры", - расска дает переводчик и автор стихов Яна Иваницкая.

Фото: Пресс-служба Национальной оперетты Украины

Кроме измененного либретто, ввели несколько непривычных персонажей, экспериментировали с гардеробом (художник по костюмам - Ирина Давыденко). Главная новинка премьерной оперетты – параллель главного сюжета и создание его телеверсии, к которой привлекли артистов хора и балета (хормейстер-постановщик - Сергей Нестерук, балетмейстер-постановщик – с. А. Украины Вадим Прокопенко).

Фото: Пресс-служба Национальной оперетты Украины

"Баядера" Имре Кальмана – это одна из топовых оперетт, работать с такой музыкой очень приятно. Композитором очень удачно совмещена восточная тематика с венской танцевальной традиции. Несмотря на то, что это оперетта, дуэты солистов, тесситура, развернутые финалы, иногда даже приближают спектакль в опере. Было очень интересно работать ", - отметь а есть дирижер-постановщик с. Д. М. Украины Игорь Ярошенко.

Фото: Пресс-служба Национальной оперетты Украины

Новая постановка Национальной оперетты очаровывает оригинальной сценографией, над которой работал художник-постановщик с. д. м. Украины Александр Билозуб. Он говорит, что на создание образов его вдохновляла красивая музыка Кальмана и романтическая история главных героев.

Фото: Пресс-служба Национальной оперетты Украины

Мы все в детстве смотрели индийские фильмы и верили, что тоже когда-то увидим этот необычный таинственный мир. Поэтому было такое задание – создать иллюзию чарующего мира, в который врываются фрики современности, ломают нашу мечту, уничтожают все на своем пути. Современная жизнь разрушает искренние чувства, любовь, отношения влюбленных. Надеюсь, что мы только дополнили музыку гениального Кальмана, постарались прочитать историю прошлого по-современному и, по-моему, получилось удачно ", - говорит Александр Билозуб.

Фото: Пресс-служба Национальной оперетты Украины

Страстная история любви индийского принца и артистки варьете побуждает замыслы ся, стоит ли власть того, чтобы потерять свою любовь? Впрочем классическая история теперь заиграла новыми красками.

Фото: Пресс-служба Национальной оперетты Украины

Когда: 17 и 18 января

Где: Национальная оперетта (ул. Большая Васильковская, 53/3)

Билеты ЗДЕСЬ :

Фото: Пресс-служба Национальной оперетты Украины

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