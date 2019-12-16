BrainStorm сыграли концерт в Киеве: фото с яркой тусовки

12 декабря в столичном Caribbean Club Concert Hall с аншлагом состоялся концерт латвийской поп-рок-группы BrainStorm. Коллектив представил украинской публике новую концептуальную программу "30 музыкальных историй", которую музыканты подготовили к 30-летию группы.

"Мы будем петь на трех языках, как и делаем это всегда. 30 лет на сцене - 30 музыкальных историй сегодня в Caribbean Club. Спасибо огромное! Очень рады всех вас видеть!", - сказал в начале выступления вокалист BrainStorm Ренарс Кауперс.

Фото: Владимир Бугаенко

Фото: Владимир Бугаенко

Фото: Владимир Бугаенко

Фото: Владимир Бугаенко

Фото: Владимир Бугаенко

Латвийские романтики исполнили самые знаковые композиции за всю историю группы. В программу концерта вошли как главные хиты группы, среди которых "Maybe", "На заре", "Выходные", "Colder", "Скользкие улицы", "Ты не один", "Контакты", так и новые композиции "Про секс", "К осени" и "Рождество".

Киевская публика очень тепло принимала музыкантов, хором пела любимые песни, и даже после двухчасового концерта не хотела отпускать группу за кулисы, вновь и вновь вызывая BrainStorm на бис. Как сказали сами музыканты, они давно не помнят таких многочисленных вызовов на бис.

Фото: Владимир Бугаенко

Фото: Владимир Бугаенко

Фото: Владимир Бугаенко

Фото: Владимир Бугаенко

"Мы любим такие клубные концерты за то, что можем увидеть каждого зрителя вплоть до последнего ряда. Для нас - это особенный формат, особенные концерты, когда ты в постоянном контакте со зрителем. Мы были счастливы видеть людей, которые любят нашу музыку и подпевали почти все песни! Спасибо большое украинской публике за то тепло, которое подарила нам!", - поделились музыканты после концерта.

Среди украинских коллег по цеху BrainStorm тоже оказалось немало поклонников творчества группы. "30 музыкальных историй" пришли послушать: лидер группы "Фіолет" Сергей Мартынюк, певица Мари Чеба, музыкант Андрей "Муха" Самойло, музыкант и ведущий Коля Серга и другие.

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