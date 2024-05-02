Звонки телефонов, аплодисменты и плачущие дети. Художественная руководительница хора во Львове попросила украинцев не срывать концерты и натолкнулась на критику

Художественная руководительница хора во Львове Ирина Кресленко обратилась к подписчикам с важными замечаниями относительно этикета в зале. Она перечислила несколько факторов, которые могут сорвать выступление артистов, над которым долго работали.

Пост дирижера-хормейстера в Facebook стал вирусным: собрал сотни реакций и репостов. Некоторые читатели поблагодарили автора за поднятую тему, а другие раскритиковали ее и попытались дать советы, как поступать в тех или иных случаях.

Ирина Кресленко начала с проблемы, с которой столкнулась недавно. На выступлении хора, состоявшем из почти 100 человек, в зал привели трех маленьких деток, которые фактически сорвали выступление.

"Одному, наверное, и 3-х лет не было, другим не знаю, но им было скучно, и это понятно. Стоят люди, все в черном, картинка не меняется, между частями не говорят, не аплодируют, музыка начинает казаться очень скучной штукой для ребенка в такой момент. И он начинает стучать креслом, ногами, капризничать. И все твои старания летят псу под хвост, а мама сидит счастливая, только бы не плакало. Ей безразлично, что весь зал страдает", – высказалась руководительница хора.

Она посоветовала родителям приучать детей к классической музыке и походам в театр постепенно, начиная с концертов для юных слушателей. Также Ирина Кресленко подчеркнула, что следует учитывать минимальный возрастной порог, указанный на билете.

"Часто запись, которую ты планировал использовать в целях своей рекламы, в таких случаях тоже испорчена, а другой возможности не будет! Это не картина, на которую посмотришь дважды, это запись, которая происходит один раз в живом исполнении. Его уже не исправишь, этих всех людей во второй раз на сцене для записи не соберешь. Понимают ли слушатели, сколько стоит денег, сил и времени, чтобы устроить такое одно мероприятие?" – спросила украинка.

Также она попросила обязательно выключать звук на своих телефонах во время выступления на сцене и не аплодировать в неуместное время, ведь это сбивает артистов, нуждающихся в абсолютной тишине.

В основном в комментариях согласились с мнением художественной руководительницы хора, но были и те, кому ее слова не откликнулись. Для хейтеров Ирина Кресленко написала другой пост, где подчеркнула, что она обязана выполнять только свою работу, а не следить за порядком в зале.

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