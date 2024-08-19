Звездный визажист показал Настю Каменских с короткими волосами: как менялась певица за последние 10 лет. Фото
Звездный визажист Егор Андрюшин показал видео-перевоплощение украинской певицы Насти Каменских. В результате исполнительница предстала перед камерой в необычном образе.
Брюнетка превратилась в рыжую девушку с бобом, а яркий макияж дополнил картину. Андрюшин сделал звезде смоки-айс, подчеркнув темные глаза Каменских черным каялом и сияющими блестками. Образ мастер завершил помадой персикового цвета.
Артистка никогда не боялась смены имиджа. За последние 10 лет поклонники Каменских могли увидеть немало необычных луков исполнительницы. И хотя звезда имеет свой фирменный образ, представляющий собой темные вьющиеся волосы и акцентные глаза, она всегда открыта к экспериментам.
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