Звездный визажист показал Настю Каменских с короткими волосами: как менялась певица за последние 10 лет. Фото

Звездный визажист Егор Андрюшин показал видео-перевоплощение украинской певицы Насти Каменских. В результате исполнительница предстала перед камерой в необычном образе.

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Брюнетка превратилась в рыжую девушку с бобом, а яркий макияж дополнил картину. Андрюшин сделал звезде смоки-айс, подчеркнув темные глаза Каменских черным каялом и сияющими блестками. Образ мастер завершил помадой персикового цвета.

Артистка никогда не боялась смены имиджа. За последние 10 лет поклонники Каменских могли увидеть немало необычных луков исполнительницы. И хотя звезда имеет свой фирменный образ, представляющий собой темные вьющиеся волосы и акцентные глаза, она всегда открыта к экспериментам.

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