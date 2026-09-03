Звезда "Женского квартала" рассказала о секретном чате актрис с провокационным названием и о чем они там переписываются

Актриса и певица Марта Адамчук, ранее участвовавшая в "Женском квартале", рассказала о закрытом чате бывших актрис коллектива. Его название артистка сначала отказалась называть, однако в конце концов призналась, что оно состоит из нецензурных слов.

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Об этом Адамчук рассказала в интервью Наталье Солоник. По словам знаменитости, это очень личная девичья группа, где артистки могут обсудить то, о чем не стали бы говорить в других чатах.

Сначала Марта Адамчук решила не называть чат, однако после уговоров ведущей все же раскрыла его провокационное название. Состоит оно из нескольких слов, среди которых есть "личка" и "др*чка". Адамчук подчеркнула, что чат действительно очень личный и предназначен исключительно для общения девушек.

"Это очень личная группа. Девичья группа. Теперь мне просто… Я в группе теперь буду отмечена красным флажком", – пошутила она.

По словам актрисы, в чате участницы первыми узнают друг от друга важные личные новости. Там обсуждают отношения, беременность, разводы и другие события из жизни подруг.

В частности, Марта Адамчук прошла блиц-опрос о правилах их "девичьей" компании. Она призналась, что матерные слова в чате для них – вполне нормальное явление. Не удивляет участниц и отправка интимных фото.

На вопрос, кто из девушек самая смелая в этом плане, Адамчук ответила, что это Лерка (вероятно, речь идет о другой участнице "Женского квартала" Валерии Товстолес) – именно она, по словам артистки, в свое время придумала провокационное название для чата.

Не является табу и обсуждение мужчин – как своих, так и чужих.

"Эта группа как раз для того, чтобы обсудить все то, что якобы нельзя, и о чем якобы нельзя сказать нигде, ни в каких-то других местах. Эта группа просто… Золотое место", – пояснила Адамчук.

В то же время Адамчук назвала "странной" ситуацию, когда человек уезжает в отпуск, но проводит в чате больше времени, чем на отдыхе. Хотя и здесь, по ее словам, возможны исключения: кто-то может хвастаться фотографиями с этого же уик-энда.

Нормальным для компании считается и исчезнуть после сообщения на несколько дней или удалить написанное, а затем вернуться со словами "ой".

Ранее OBOZ.UA писал, что Марта Адамчук раскрыла истинные причины массового увольнения актрис из "Женского квартала".

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