Звезда 'Теории большого взрыва' Кейли Куоко обручилась с известным актером и показала кольцо: у них уже растет дочь

38-летняя актриса Кейли Куоко, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Теория большого взрыва", объявила о помолвке с коллегой – известным актером Томом Пелфри. Пара уже воспитывает дочь, но немного отложила свадьбу.

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В Instagram исполнительница роли Пенни показала обручальное кольцо и поблагодарила любимого. "Удивительные выходные", – подписала она фотографию.

Кейли Куоко публично подтвердила свои отношения с Пелфри в мае 2022 года. Менее чем через год влюбленные встречали свою общую дочь Матильду, которой сейчас уже полтора года.

Актер тоже прокомментировал помолвку: "Мое сердце переполнено любовью и благодарностью. Я бесконечно благодарен за силу и храбрость моей второй половинке и лучшей подруге. Ты невероятна".

Пара впервые встретилась в апреле 2022 года на премьере сериала "Озарк". Кейли и Том сразу почувствовали искру и быстро закрутили роман.

"Я услышала его голос, обернулась и почувствовала, что моя жизнь закончилась или только начинается. Меня озарило. Это была любовь с первого взгляда. Мы сразу же связались. Мне кажется, что я знаю его всю жизнь, но я не была готова к нему готова. Мы готовы строить общую жизнь", – рассказывала актриса.

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