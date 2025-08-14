Звезда сериала 'Венздей', которого выгнали из сериала и обвинили в домогательствах, устроился на 'простую' работу: где теперь работает Перси

Когда-то перспективный канадский актер Перси Уайт, известный по роли Ксавье Торпа в первом сезоне популярного сериала Netflix "Венздей", теперь работает на "простой" работе, открывая двери в баре в Санта-Монике, США. Улыбающийся и вежливый, 23-летний актер встречает гостей, проверяет документы и "руководит" бархатным канатом.

Об этом сообщило медиа Daily Mail со ссылкой на фотографии папарацци, которые можно посмотреть в источнике. Карьера Перси Уайта внезапно остановилась почти два года назад после того, как его обвинили в сексуальном насилии. По информации, опубликованной анонимным пользователем в X в январе 2023 года, актер якобы намеренно напивал женщин на вечеринках в Торонто, чтобы иметь возможность заниматься с ними сексом. Эти утверждения быстро набрали резонанс в медиа и соцсетях, но до полиции или суда дело так и не дошло. Сам Уайт отрицал все обвинения, назвав их "кампанией дезинформации".

Из-за этих обстоятельств Netflix убрал его из сериала. Второй сезон "Венздей" стартовал 6 августа 2025 года без Ксавье Торпа. По сюжету, героя перевели в Академию Райхенбах в Швейцарии из-за ложных обвинений в убийстве, которые, по словам сюжета, привели к решению отца перевести его в другое учебное заведение и прекратить спонсорство академии. В одном из эпизодов Венздей получает прощальный подарок от Ксавье – картину ворона с намеком на тайну, что еще больше подогрело слухи о возможном возвращении героя. Однако шоуранеры сразу опровергли, что Перси вернется в следующих сезонах.

Перед скандалом Перси Уайт активно строил актерскую карьеру. Он снимался в сериалах "Сумеречная зона" и "Одаренные", а роль Ксавье в "Венздей" сделала его одним из самых перспективных молодых актеров Netflix. Однако после волны неподтвержденных обвинений репутация Уайта серьезно пострадала.

Сейчас, кроме работы в баре, Перси имеет другие проекты в разработке. Среди них – подростковый фильм ужасов "Свисток". Его поклонники и часть фан-базы остаются верными ему, а сам актер демонстрирует желание продолжать карьеру в кино, хотя и не на уровне большого телешоу.

В то же время второй сезон "Венздей" расширил актерский состав сериала: возвращаются Эмма Майерс, Джой Сандей, Хантер Духан, Кэтрин Зета-Джонс и другие. В этом сезоне зрители увидят новых персонажей, а сюжет продолжает развивать романтическую линию Венздей с Тайлером.

