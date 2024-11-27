Звезда сериала 'Реванш' впервые заговорила о личной жизни и непубличном любимом

Звезда сериала "Реванш", украинская актриса Клавдия Дрозд-Бунина приоткрыла занавес на свою личную жизнь. В то время как героиня артистки идет на все ради любви и не скрывает чувств от мира, в реальной жизни знаменитость не делится подробностями о своей второй половинке.

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Как известно, 27-летняя актриса не замужем и у нее нет детей. Впрочем, в студии ЖВЛ Дрозд все же призналась – ее сердце занято. "Мой любимый – непубличный человек. Ему это неинтересно. Я просто отношусь к этому с уважением. Он не любит, когда я о нем рассказываю. Когда захочет, тогда и поговорим", – рассказала гостья.

Напомним, Клавдия Дрозд-Бунина родилась в семье известных украинских актеров – Анастасии Сердюк (Буниной) и Георгия Дрозда. Девушка с 7-летнего возраста начала сниматься в кино. После окончания Киевской общеобразовательной школы будущая звезда хотела поступить на факультет журналистики, однако впоследствии начала обучение в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

Дрозд можно увидеть в более чем 20 кинокартинах, во многих из которых она выступает в главной роли. Среди них – сериалы "Реванш", "Диета №0", "Узнай меня" и другие.

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