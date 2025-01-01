Похудел и помолодел: как изменился Евгений Кошевой из 'Квартала 95', которого критиковали из-за веса. Фото

Актер "Квартала 95" Евгений Кошевой удивил пользователей своим видом, появившись на сцене новогоднего выпуска шоу. Юморист предстал перед камерой более стройным, чем в прошлом году. В 2022-м комик значительно набрал килограммов, а его вес достиг рекордной цифры.

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Вскоре Кошевой ответил на хейт в сети из-за изменений во внешности. "Ну так пусть они следят за своими килограммами. Господи, рацион нужно расписать им?!" – заявил звезда "Квартала" в разговоре с журналистом Славой Деминым. Тогда же актер рассказал, что занимается спортом – уже похудел на шесть килограммов и не собирается останавливаться на достигнутом.

Как объяснил шоумен, бороться с лишним весом он начал вовсе не из-за критики. Кошевой признался, что не собирается возвращаться в свою форму, которая была в начале 2000-х, но стремится чувствовать себя комфортно.

И хотя юморист редко делится свежими фотографиями в социальных сетях, летом 2024 года его персональный физиотерапевт Ярослав Закаблуцкий показал тренировку ведущего. На кадрах можно увидеть знаменитость в тренажерном зале.

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