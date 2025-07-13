Звезда 'Кухни' Кузнецова сообщила о расставании с россиянином: он поддерживал Украину и планировал сменить гражданство

Украинская актриса Екатерина Кузнецова, которая получила широкую известность благодаря роли в российском сериале "Кухня", объявила о завершении длительных отношений со своим гражданским мужем – российским бизнесменом Максимом Аплиным. Пара была вместе почти восемь лет.

Видео дня

О разрыве актриса сообщила в своем Instagram, отметив, что идет в новый жизненный этап с благодарностью, без обид и с внутренним спокойствием. Своим постом Кузнецова фактически закрыла важный личный период.

"Мы с Максом больше не вместе. Было классно. Со словами большой благодарности и, конечно, с уважением иду в новый этап своей жизни. В этап новых встреч с собой и миром. Не знаю, что готовит мне Вселенная, но уже чувствую, что это будет интересно", – поделилась она.

В комментариях к различным изданиям Екатерина Кузнецова неоднократно рассказывала о том, что ее избранник, несмотря на гражданство РФ, никогда не был сторонником российской политики. Более того, еще в начале отношений в 2017 году он твердо заявлял, что не хочет жить в России. Как признается актриса, после аннексии Крыма Аплин активно начал интересоваться украинской историей и личностями.

"Когда мы познакомились с ним в 2017 году, он сразу сказал, что мы не будем жить в России. Именно он, потому что у него были разочарования. После аннексии Крыма он восхищался украинцами. Он всегда поддерживал мою семью и меня. Поэтому он имеет российский паспорт, но сердцем он всегда с Украиной", – рассказывала она в интервью Алексею Суханову.

Максим Аплин не только поддерживал Украину после начала полномасштабного вторжения, но и публично осуждал действия РФ. Он полностью разорвал связи с теми своими знакомыми, кто оказался сторонником кремлевской политики. Благодаря этим взглядам между парой никогда не было конфликтов на национальной или политической почве.

По словам актрисы, ее гражданский муж даже задумывался над получением украинского паспорта, однако из-за сложной процедуры сейчас находится в процессе оформления испанского гражданства. "Он бы с удовольствием получил украинское, но это трудно. Поэтому занимается получением испанского, думаю, оно у него и будет", – отмечала она в интервью OBOZ.UA.

Пара жила преимущественно в Испании на острове Тенерифе. Но после расставания Кузнецова решила сменить обстановку и переехать в Барселону. Екатерина Кузнецова призналась, что именно благодаря отношениям с Аплиным научилась чувствовать внутреннюю свободу и отвязалась от идеи "постоянного места".

Интересно, что сама Кузнецова, которая 14 лет жила и работала в России, после начала полномасштабной войны полностью разорвала связи со страной-агрессором. В феврале 2022 года она вернулась в Украину и активно включилась в съемки в отечественных проектах.

Ранее OBOZ.UA писал: Екатерина Кузнецова рассказала, что сейчас с ее квартирой в Москве. Знаменитость приняла решение избавиться от недвижимости еще в 2022 году, однако до сих пор работает над ее продажей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!