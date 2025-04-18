Актриса Екатерина Кузнецова рассказала, что сейчас с ее квартирой в Москве

Украинская актриса Екатерина Кузнецова, которая в течение длительного времени жила и работала в России, но после начала полномасштабной войны разорвала все связи со страной-агрессором, раскрыла, что случилось с ее квартирой в Москве. Знаменитость приняла решение избавиться от недвижимости еще в 2022 году, однако до сих пор работает над ее продажей.

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Об этом артистка рассказала в интервью на YouTube-канале Славы Демина. Кузнецова призналась: в процессе продажи жилья возникли определенные проблемы, в частности из-за ее украинского гражданства, однако она надеется, что в конце концов все завершится хорошо.

"В процессе продажи. Надеюсь, что все будет нормально, не знаю. Но где-то в глубине души я уже с ней (квартирой. – Ред.) попрощалась, хотя это неправильно. Я могу ее продать, но есть вопросы, которые я сейчас решаю. На момент, когда началось полномасштабное вторжение, я в той квартире проживала три года, а надо было прожить где-то пять для того, чтобы я не попадала на налоги. Но сейчас возникли другие вопросы, потому что у меня паспорт украинский, но не могу сказать, что у меня какие-то сильные проблемы", – поделилась актриса.

Напомним: в день начала полномасштабной войны, 24 февраля 2022 года, Екатерина Кузнецова находилась в Италии вместе со своим возлюбленным. Тогда она приняла решение, что больше не вернется в Россию.

Однако в стране-агрессоре осталась недвижимость знаменитости со всеми ее личными вещами и двумя котами. В интервью OBOZ.UA Кузнецова рассказывала, что в тот период просила своих близких, которые покидали РФ, по чуть-чуть вывозить ее имущество. Вскоре актрисе удалось унести из России и домашних любимцев.

"Весной 2022 года муж меня спросил: "А что бы ты хотела на свой день рождения?". Я расплакалась: "Хочу забрать котов, машину и свою постель". Он говорит: "Хорошо, поеду". И он это сделал, представляете? Я прилетела их встречать в Варшаву. А потом мы с мужем погрузили своих котов в машину и преодолели 4700 километров на автомобиле и 9 часов на пароме", – говорила знаменитость.

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