Звезда фильмов 'Убить Билла' Дэрил Анна трогательно поддержала Украину на сцене 'Оскара 2025', а сценарист Питер Строган пришел с сине-желтой лентой

В ночь со 2 на 3 марта в Лос-Анджелесе, США, отгремела церемония вручения самой престижной премии в кинематографе – "Оскар". На торжественном мероприятии знаменитости трогательно поддержали нашу страну, так что звезда фильмов "Убить Билла" Дэрил Анна начала свою речь с упоминания об Украине, а сценарист Питер Строган дополнит образ лентой с цветами украинского флага.

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Как отмечает Deadline, несмотря на то, что в течение многих лет на церемонии пытались избегать тем политики, американская актриса решила отойти от сценария. Она вышла на большую сцену, чтобы объявить победителя в номинации "Лучший монтаж", а свое выступление начала со слов "Слава Украине! Вот кто самые крутые!"

Кроме того, Дэрил Анна дополнила трогательное выступление красноречивым знаком. 64-летняя актриса подняла два пальца вверх, показав жест "мира".

Со своей стороны, сценарист фильма "Конклав" Питер Строган появился на красной дорожке церемоний вручения премии "Оскар" в стильном костюме, который дополнил символическим элементом. На лацкан своего пиджака знаменитость прицепил сине-желтую ленту.

"Просто хочу сказать, не надо поворачиваться спиной к Украине. Вот, что это значит", – прокомментировал сценарист решение дополнить лук лентой с цветом флага нашего государства.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в Лос-Анджелесе объявили победителей Оскара 2025 года.

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