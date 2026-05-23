Украинка триумфовала на конкурсе красоты Miss Eco International-2026 и стала первой 'Вице Мисс': она поразила жюри символическими образами

Мишель Шотропа достойно представила Украину на престижном конкурсе красоты Miss Eco International-2026, финал которого состоялся 22 мая в городе Александрия, Египет. Она заняла почетное второе место и, соответственно, получила титул первой "Вице Мисс".

Радостную новость сообщили на Instagram-странице Miss Eco International Ukraine. Победительницей конкурса стала представительница Мексики Пальмира Руис, а вот "бронзу" получила участница из Австралии Адриана Гравадор.

На протяжении конкурса Мишель Шотропа поражала профессиональное жюри эффектными символическими образами. Во время одного из этапов соревнования она представила национальный костюм Mriya Can Not Be Destroyed ("Мрію" невозможно уничтожить"), посвященный легендарному Ан-225 "Мрія", который оккупанты уничтожили во время атаки на Гостомель в 2022 году. Как рассказали OBOZ.UA в команде Шотропы, в концепции образа макет самолета должен быть размещен над головой участницы, символизируя неуничтожимость украинской мечты и память о самом большом транспортном самолете в мире.

Сам наряд выполнен в белом глянцевом стиле с акцентными сине-желтыми вставками, отсылающими к флагу Украины и эстетике авиационной техники. Национальный образ для Мишель Шотропы создал филиппинский дизайнер Майкл Барасси, а работа над костюмом длилась два месяца.

Другим не менее впечатляющим аутфитом представительницы Украины на Miss Eco International-2026 стало эко-платье, что получило название Second Life ("Вторая жизнь"). Наряд создан из 22 000 бусин, изготовленных из переработанной бумаги и газет, а его главная цель – рассказать о системе, которая не работает.

"Ежегодно в Украине генерируется около 1,2 млн тонн бумажных отходов. Из них собирается лишь около 500 тысяч. Остальное – оказывается на свалках, хотя могло бы возвращаться в оборот. Сегодня уровень переработки отходов – примерно 6%. Это означает больше вырубки лесов, больше затрат воды и энергии, больше выбросов метана. Это платье показывает другое: вещи не теряют ценность после первого использования. Бумага не должна завершать свой путь на свалке – она должна возвращаться в систему", – отметили в Miss Eco International Ukraine.

Кстати, платье "Вторая жизнь" вошло в топ-5 лучших эко-костюмов конкурса.

В финале Miss Eco International-2026 Мишель Шотропа предстала в роскошном темно-зеленом платье в пол. Интересный силуэт образа создала накидка с широкими плечами и золотыми вставками.

Что известно о представительнице Украины

Мишель Шотропа родом из Черновцов. Она имеет диплом магистра по маркетингу и менеджменту факультета международных отношений КНТЭУ. Шотропа имеет опыт работы в сфере моды, а также участия в Неделях моды в Париже и Милане. Кроме того, украинка является основательницей маркетингового и PR-агентства и занимается благотворительной деятельностью.

