'Зло долго продолжаться не может!' Какие наставления и пророчества для украинцев оставил мученик Иосиф Слепой

17 февраля 2026 года исполняется 134 года со дня рождения Иосифа Слепого – предстоятеля Украинской греко-католической церкви, кардинала и одного из моральных авторитетов украинцев ХХ века. Его жизнь показала пример стойкости перед тоталитарной советской системой, а слова стали путеводителем для украинцев, которые переживают испытания войной и политическим давлением мира.

Иосиф Слепой, преемник митрополита Андрея Шептицкого, возглавил Церковь в один из самых трагических периодов ее истории. В 1945 году мученика арестовала советская власть. Он провел в лагерях и ссылке 18 лет. После освобождения в 1963 году ему фактически поставили условие молчания – мир не должен был ни слышать, ни видеть главу преследуемой УГКЦ. Однако даже в вынужденной эмиграции он продолжил свидетельствовать о своей Церкви и народе. OBOZ.UA расскажет, какие наставления он давал украинцам и какие истины распространял.

"Зло долго продолжаться не может!"

В своих письмах и проповедях Слепой неоднократно подчеркивал: зло не вечно. Его опыт ночных арестов, тайных судилищ и лагерных издевательств не сломал убеждение, что правда в конце концов побеждает цинизм и насилие.

"Все могло быть гораздо хуже: вас могли еще бить и унижать. Запомните, зло долго продолжаться не может!" – писал он, вспоминая пережитые унижения, допросы и пытки.

"Из мелких кирпичей вырастает гигант"

Патриарх предостерегал от страха и безнадежности, призывая "великого желать". По его убеждению, даже если человек не может осуществить грандиозных свершений, он способен стремиться к высокой цели и приобщаться к великому делу маленькими, но последовательными шагами.

"Великого желайте! ...Одушевляться великим, высоким и иметь перед глазами достойную цель – само собой возвышает человека. ...Человек растет со своими замыслами и своими планами. Высокие порывы его возвышают, а низкие и грешные похоти разрушают. Правда, не каждый родился гением и не каждому дал Бог совершать спасительные дела и крутить условиями времени, словно круговоротом, но каждому дано желать "великого", молить Бога о том, помогать посильно в больших духовных строениях, потому что из мелких кирпичей вырастает гигант. Каждый может делать добро, а в каждом хорошем есть и большое", – подчеркивал он.

"Одна из главных причин нашего упадка"

Отдельное внимание Слепой уделял единству. Он считал раздор и внутренние распри одной из главных причин национальных поражений.

"Внутренние недоразумения и дух несогласия – это одна из главнейших причин нашего упадка... Поэтому ведущей мыслью является любой ценой удержать единство", – писал епископ, призывая отложить амбиции ради общего блага Украины и Церкви. По его мнению, любовь к Родине проявляется не только в словах, а прежде всего в ежедневном труде, молитве и ответственности.

"Сегодня Патриарх Иосиф еще раз напоминает каждому из нас, чтобы мы ничего не боялись, даже если нам кажется, что выхода в нашей беде уже нет", – напоминали его слова в УГКЦ Ивано-Франковской архиепархии.

В частности, Слепой говорил: "Научитесь, что все свое, родное, надо любить. Любите свой народ, за него постоянно молитесь, для него работайте, учитесь и живите".

"Два неразлучных товарища"

Иосиф Слепой также подчеркивал важность гармонии веры и науки. Он называл их "двумя крыльями", которые возвышают человеческий дух. Эта мысль стала фундаментом его образовательной деятельности уже после освобождения, когда в Риме он развивал Украинский католический университет и работал над укреплением украинцев в диаспоре.

"Два крыла, которыми возносится человеческий дух в бескрайние просторы, – это вера и наука. От начала человеческой истории вели они человека на протяжении веков, как два неразлучных товарища, совершенствовали его знания, мораль и жизненные требования. Цель науки – познать правду. Откровение не уводит науку от правды, но открывает новое. Определенность сверхъестественных истин больше, чем естественных, потому что их открывает непогрешимый Бог, а не ошибочный человек. И поэтому наука и вера не только не могут себе противоречить, но, наоборот, мирное сотрудничество и взаимная помощь выходит им на обоюдную пользу", – утверждал Иосиф Слепой.

