10 мудрых цитат Кузьмы Скрябина, которые следует помнить каждому украинцу

В субботу, 17 августа, украинскому певцу и композитору Кузьме Скрябину, настоящее имя которого Андрей Кузьменко, могло бы исполниться 56 лет. Жизнь музыканта оборвалась 2 февраля 2015 года в результате автокатастрофы на трассе Кривой Рог – Кропивницкий. Несмотря на то, что с момента трагедии прошло немало времени, творчество артиста остается бессмертным.

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В памяти многих людей активист останется искренним патриотом своей страны, ведь кавалер ордена "За заслуги" никогда не боялся отстаивать свое мнение, даже если оно не нравилось влиятельной части населения. Песни и книги исполнителя были переполнены особыми смыслами, не утратившими актуальность по сей день. OBOZ.UA собрал лучшие изречения Кузьмы Скрябина, которые стоит помнить каждому.

Несмотря на все будничные проблемы, композитор никогда не терял оптимистического отношения к жизни. Он умел находить позитив там, где, на первый взгляд, присутствуют только невзгоды, и учил этому своих соотечественников.

"Заметил, что для того чтобы сделать человека счастливым, не нужны какие-то огромные просторы. Достаточно включить фантазию и обустроить тот минимум, который уже есть, чтобы чувствовать себя лучше".

"Лучше быть оптимистом, который ничего не знает, чем загибаться и растить себе холм от того, что вокруг одни проблемы".

"Отсутствие несчастья – это уже счастье!"

Кузьма Скрябин обладал особым талантом – замечать проблемы общества, которым никто не придавал значения. Артист был убежден: каждый человек собственноручно строит свое счастье, поэтому неоднократно говорил о важности ценить уже имеющиеся вещи.

"Мой дом – единственное в мире место, где меня любят и ждут независимо от того, кто я и сколько зарабатываю. Я никогда не изменю ближайшим мне людям".

"Меняйте мир к лучшему, заботьтесь о нем, потому что вы в нем живете!"

"За гаджетами душу разучились видеть. Холодный свет экранов подменяет собой настоящие эмоции, высасывает жизнь из нашего сердца".

С особой любовью Кузьма Скрябин относился к Украине. Музыкант откровенно говорил, что самым страшным событием в жизни для него является война. Поэтому после начала антитеррористической операции на востоке страны в 2014 году, исполнитель активно помогал раненым защитникам. Композитор хотел донести согражданам: мы должны любить и защищать Родину.

"Если нет национализма – нет нации, я так к этому отношусь. Национализм должен быть не агрессивным, он должен быть дипломатичным, интеллигентным. Тогда я его поддерживаю".

"Ты сам себе страна, наведи порядок в своей голове!"

"Нейтральным быть точно нельзя".

"Патриотические песни надо писать все время, а не тогда, когда их писать надо. Потому что до того, как в стране такое произошло, никто их не писал, а сейчас все стали такими патриотами – понадевали себе вышиванки и понаклеивали их на машины".

Ранее OBOZ.UA писал, что жена Кузьмы Скрябина рассказала, что 20 лет назад за то, чтобы наши граждане слушали что-нибудь, кроме российского шансона, певцу приходилось платить радиостанциям. Тогда его украиноязычные песни называли "не форматом".

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