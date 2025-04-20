Злата Огневич оскандалилась из-за российского 'кулича': почему возмутились украинцы

Украинская певица Злата Огневич оказалась в центре языкового скандала после публикации праздничного видео в соцсетях. В канун Пасхи звезда поделилась роликом, в котором показал содержимое своей пасхальной корзины. Однако, вместо традиционного украинского слова "паска", она использовала русский вариант – "кулич".

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Это слово вызвало волну возмущения среди пользователей соцсетей. Многие украинцы в комментариях под видео в TikTok указали певице на языковую неточность, объяснив, что "кулич" – это термин, присущий русской культуре, а в украинской традиции выпечка к Пасхе называется пасхой.

"После слова "кулич" можно не смотреть".

"Кулич" – это в России, в Украине – "паска".

"Кулич? Вы сейчас серьезно?!"

"Злата, если хотите наполнить корзину традициями – попробуйте в следующем году не класть туда "кулич"!

На один из подобных комментариев певица резко ответила: "При всей моей воспитанности, скажу, что это йобнут*й комментарий от вас и всех подобных".

Стоит отметить, что в Пасхальную корзину артистка поставила и так называемый "кулич", и паска. Вот только паской певица считает ту, что создана из кисломолочного сыра. Другими составляющими ее корзины стали орехи, мед, компот и крашаные яйца.

Лингвистическую точность в праздничной Пасхальной лексике объясняла и редактор Ольга Ольга, которая ранее публиковала наставления относительно правильного употребления терминов:

правильно говорить: "перед Пасхой", "после Пасхи", но: "пасхальная корзина", "пасхальный праздник", "пасхальные традиции";

при упоминании о выпекании говорят: "печут паски", однако в значении количества – "три паски";

ударения в словах "писанки" и "крашенки" также изменяются в зависимости от контекста: "корзина с писанками и пасхальные яйца", но "писанки", "крашенки" – когда речь идет о количестве.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинские звезды продемонстрировали свои образы на Пасху и показали праздничные корзины, наполненные куличами и яичками. Кто-то выбрал классику с этническими мотивами, а кто-то – современную элегантность с пасхальным акцентом.

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