Ребрик с дочками в розовых вышиванках, а СолоХа с беременным животиком: звезды показали свои образы на Пасху и праздничные корзины

Звезды украинского шоу-бизнеса традиционно делятся с поклонниками своими праздничными образами, и эта Пасха не стала исключением. В соцсетях знаменитости показали, как они празднуют – в изысканных вышиванках, нежных платьях и в кругу семьи.

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Кто выбрал классику с этническими мотивами, а кто – современную элегантность с пасхальным акцентом. OBOZ.UA собрал лучшие образы знаменитостей и как выглядят их праздничные корзины.

Лилия Ребрик с дочерьми и мужем посетили с самого утра церковь в семейных образах. Они надели нежные вышиванки с розовыми цветочками. Перед ними стояли две Пасхальные корзины – одна большая и одна маленькая.

В вышитой одежде также красовались Наталья Денисенко, Ольга Фреймут, семья Ирины Федишин, Надежда Матвеева, Олег Скрипка и Ольга Сумская.

А вот артистка СолоХа похвасталась своим беременным животиком в платье в облипку.

"В этот светлый праздник мы молимся только об одном: чтобы скорее закончилась эта страшная война. Чтобы наши защитники как можно быстрее вернулись в свои дома. Чтобы наши дети могли жить под мирным небом. Чтобы матери перестали терять сыновей и дочерей. Чтобы мы не боялись засыпать, потому что знаем, что можем проснуться от взрывов. Чтобы здесь рождались и росли в мире и любви, а не умирали от ненависти врага. Сегодня мы, как никогда, должны направить все наши желания и молитвы ради светлого будущего Украины. Пусть эта Пасха станет не только символом, но и надеждой на новую жизнь свободную, мирную, светлую. Христос Воскрес – воскреснет и Украина", – высказался шеф-повар Эктор Хименес-Браво, который также показался в вышиванке.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Украину на Пасху привезли благодатный огонь. Его привезли в наше государство через международный пограничный пункт пропуска "Устилуг" на Волыни.

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