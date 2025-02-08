Ziferblat: как выступили главные претенденты на победу в Нацотборе 2025, которые в прошлом году заняли второе место

Украинская музыкальная группа Ziferblat блестяще выступила на финале Нацотбора Евровидения 2025 в субботу, 8 февраля. Именно на победу этой группы делают ставки букмекеры.

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Участники группы стали широко известны еще в 2024 году, когда зажигали Нацотбор мощной песней Place I Call Home. Однако выиграть финал участникам группы не удалось, они заняли второе место.

Тина Кароль, которая объявляла участников группы, назвала их музыку эстетикой. "Желаю вам удачи, вы – красота", – добавила певица.

Группа в этом году представила песню Bird of Pray – это песня об образе песни — птицы, которая является олицетворением возрождения, изменений к лучшему и свободы.

"Мы зашли на конкурс андердогами, а вышли с высокоподнятой головой", – говорят участники группы. Они добавили, что "пришли побеждать".

Когда участники группы завершили свое зажигательное выступление, один из членов жюри Сергей Танчинец сравнил его с шоу, которые устраивал Фредди Меркьюри. Танчинец отметил: "Классный номер, классные декорации, классная аранжировка, классные музыканты".

Однако он добавил: "Чуточку не хватает вас, вам нужно заполнять это пространство".

Екатерина Павленко назвала выступление группы "самым ярким номером по постановке". А их исполнение она назвала "идеальным".

Что известно о группе Ziferblat

Ziferblat — украинская музыкальная группа, состоящая из трех участников: Даниила Лещинского (солист), Валентина Лещинского (гитарист) и Федора Ходакова (барабанщик). Группа была основана в 2017 году и получила популярность благодаря своему уникальному сочетанию разных музыкальных жанров.

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