Ziferblat: как выступили главные претенденты на победу в Нацотборе 2025, которые в прошлом году заняли второе место
Украинская музыкальная группа Ziferblat блестяще выступила на финале Нацотбора Евровидения 2025 в субботу, 8 февраля. Именно на победу этой группы делают ставки букмекеры.
Участники группы стали широко известны еще в 2024 году, когда зажигали Нацотбор мощной песней Place I Call Home. Однако выиграть финал участникам группы не удалось, они заняли второе место.
Тина Кароль, которая объявляла участников группы, назвала их музыку эстетикой. "Желаю вам удачи, вы – красота", – добавила певица.
Группа в этом году представила песню Bird of Pray – это песня об образе песни — птицы, которая является олицетворением возрождения, изменений к лучшему и свободы.
"Мы зашли на конкурс андердогами, а вышли с высокоподнятой головой", – говорят участники группы. Они добавили, что "пришли побеждать".
Когда участники группы завершили свое зажигательное выступление, один из членов жюри Сергей Танчинец сравнил его с шоу, которые устраивал Фредди Меркьюри. Танчинец отметил: "Классный номер, классные декорации, классная аранжировка, классные музыканты".
Однако он добавил: "Чуточку не хватает вас, вам нужно заполнять это пространство".
Екатерина Павленко назвала выступление группы "самым ярким номером по постановке". А их исполнение она назвала "идеальным".
Что известно о группе Ziferblat
Ziferblat — украинская музыкальная группа, состоящая из трех участников: Даниила Лещинского (солист), Валентина Лещинского (гитарист) и Федора Ходакова (барабанщик). Группа была основана в 2017 году и получила популярность благодаря своему уникальному сочетанию разных музыкальных жанров.
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