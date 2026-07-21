Жена звезды студии "Квартал 95" хочет пойти в политику: актер назвал ее главную цель и почему не верит в успех

Украинский актер Андрей Исаенко рассказал, что у его жены, режиссера Олеси Моргунец, появились политические амбиции. Возлюбленная звезды фильма "раша гудбай" от студии "Квартал 95" хочет принять участие в управлении нашей страной, чтобы коренным образом изменить систему.

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О планах своей избранницы Исаенко рассказал в интервью Славе Демину. Что интересно, сам актер не верит в успех жены в сфере политики, мол, невозможно переиначить уклад, который почти неизменно функционирует столько лет.

"Жена хочет сама пойти в политику и изменить систему. А я в это не верю. Думаю, что систему трудно сломать. Их больше", – высказался артист.

Как подчеркнул Андрей Исаенко, он никогда даже не задумывался о начале политической карьеры. В то же время актер не отказывается от участия в проектах режиссеров, которые снимают фильмы на эту тематику. В 2025 году на экраны вышла картина "паша гудбай" от авторов "Слуги народа", где Исаенко сыграл одну из главных ролей.

Сюжет ленты, которую создатели назвали "прививкой от русского мира", разворачивается вокруг жительницы Горловки Донецкой области Риты, которая в течение 10 лет жила в условиях оккупации. Российская пропаганда настолько "промыла" мозг главной героини, что она сама стала рупором кремлевских нарративов. Однако из-за непредвиденных обстоятельств Рита оказалась в Ужгороде вместо Москвы, как планировала, и увидела реальную жизнь в Украине. Это кардинально изменило позицию женщины.

Фильм вызвал довольно неоднозначную реакцию у украинцев. Часть зрителей одобрительно отозвалась о замысле проекта "раша гудай", тогда как другая раскритиковала авторов за сюжет, который "травит собственное население".

Что известно об актере

Андрей Исаенко родился 22 июля 1986 года в городе Запорожье. Во время учебы в школе он увлекался различными видами спорта, в частности, вольной борьбой, баскетболом и волейболом, а также играл в "Клубе веселых и сообразительных". Вместе с командой артист завоевал кубок по юмористической игре среди украинских школьников в Одессе.

Высшее образование Андрей Исаенко получил в Запорожском национальном университете на факультете театрального искусства. После окончания учебы он присоединился к труппе Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра, сотрудничает с "Диким театром" и активно снимается в кино.

Помимо карьеры, важную часть жизни Андрея Исаенко занимает семья. В 25 лет актер связал себя узами брака со своей возлюбленной Олесей Моргунец. Что интересно, как рассказал Исаенко, он сделал предложение избраннице через три месяца после знакомства, а еще через три они сыграли свадьбу. Сейчас пара воспитывает общую дочь Марию.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что звезда "Женского врача" Исаенко вспомнил, как отшил назойливого российского режиссера, который предлагал ему сыграть "х*хла Колю".

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