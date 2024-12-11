Жена Остапчука похвасталась, что муж подарил ей после родов, и впервые показала лицо сына

Жена шоумена Владимира Остапчука – блогер Екатерина Остапчук (Полтавская) – показала, какой подарок ей сделал муж в честь рождения сына Тимофея. Она продемонстрировала огромный букет тюльпанов.

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В частности, блогер частично показала лицо сына, который стал для Остапчука уже третьим ребенком. Екатерина снимала в InstaStories видео, где малыш лежит в коконе на кровати, и поделилась инсайтом по отношению к подростковому возрасту сына.

"Представляете, это он лет через 13 лет заблокирует меня в Instagram, потому что я буду думать, что смешно отвечаю ему на Stories", – написала она.

Более того, теперь молодая мама не может "отобрать" ребенка у мужа. "Иногда даже раздражает, что я не могу у него Тима забрать с первой просьбы", – отметила Екатерина. Она показала, как шоумен носит сына на руках и не может даже поесть без него.

В частности, поздравить любимую Остапчук решил цветами – букетом розовых и белых тюльпанов. Екатерина рассказала, что даже поинтересовалась, что мужчина планирует подарить ей тогда на выписку.

"Первой моей фразой была: "А на выписку?" Сказал, что будут другие", – поделилась она.

Екатерина Остапчук также рассказала, что на парных родах больше всего волновалась не она, а мужчина. Периодически женщина "ходила, успокаивала его".

Ранее OBOZ.UA писал, что жена Владимира Остапчука растрогала его в 40-летие. Она подарила ему небольшой тортик с шутливой надписью: "Ты не старый. Ты вневременный".

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