Известные украинские актеры поженились: как выглядели звезда 'Киборгов' Константин Темляк и его жена Анастасия Нестеренко

Известная украинская актриса Анастасия Нестеренко и звезда военного экшена "Киборги" Константин Темляк поженились через год после публичного подтверждения отношений. Впервые зрители имели возможность увидеть пару в четвертом сезоне сериала "Крипосна", однако артисты не рассекречивают, как долго длится их роман.

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Радостной новостью супруги поделились на своих страницах в Instagram. Они опубликовали трогательные кадры и показали свидетельство о браке.

"Люблю. Дай Бог нам мудрости, взаимопонимания и счастливого, светлого будущего",– написала актриса в публикации.

Для скромной свадебной церемонии звездная пара избрала элегантные наряды. Анастасия Нестеренко надела белое платье в пол с открытыми плечами и объемным цветком. В образе Константина Темляка, в этом году присоединившегося к рядам ВСУ, также преобладали светлые оттенки. Актер нарядился в белые брюки, гармонично сочетающиеся с украинской вышиванкой.

Подписчики знаменитостей сразу начали поздравлять супругов и желать им счастливой семейной жизни:

"Поздравляю! Будьте всегда счастливы и влюблены, и пронесите любовь и нежность друг к другу в течение многих лет! Крепко обнимаю!"

"Красивые, счастливые. Любви и много памятных моментов вместе".

"Приветствую. Какая замечательная пара. Желаю море любви вам и сто лет счастливо и радостно прожить вместе".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Валентина Хамайко после 18 лет совместной жизни официально расписалась с мужем.

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