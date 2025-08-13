Театр на Подоле неоднозначно отреагировал на обвинения Константина Темляка в насилии: что не так с ответом

Киевский академический драматический театр на Подоле обнародовал официальное заявление в связи со скандалом вокруг актера Константина Темляка, которого обвинили в домашнем насилии и неприемлемом поведении в отношении несовершеннолетней. Однако реакция театра вызвала волну возмущения среди украинцев, которые назвали ее "неконкретной" и такой, что "защищает репутацию актера, а не потерпевших".

В сообщении в Instagram театр отметил, что узнал об обвинениях из открытых источников, и отметил, что Темляк за годы работы зарекомендовал себя "как ответственный и трудолюбивый актер". Также в заявлении подчеркивалось, что коллектив не получал нареканий на его поведение от коллег. При этом администрация заверила, что "осуждает любые формы насилия" и что театр "декларирует гуманизм, равноправие и уважение к личному достоинству".

"Театр на Подоле всегда декларировал гуманизм, равноправие и уважение к личному достоинству. Наша работа – учить эмпатии и состраданию через трактовку драматического материала и его исполнение на сцене. Нет сомнения, что мы осуждаем любые формы насилия над человеком. Константин Темляк работает в Театре на Подоле с 2017 года. 3 17 апреля 2024 года актер был мобилизован. Сейчас он находится в рядах ВСУ. О факте насилия мы узнали одновременно с общественностью. Константин зарекомендовал себя как ответственный и трудолюбивый актер, никаких нареканий от коллег не поступало. Мы не оправдываем никакие проявления домашнего, бытового или иного насилия и призываем быть откровенными и не замалчивать факты", – говорится в заявлении театра.

Ситуацию еще больше обострило то, что под сообщением с реакцией театр ограничил возможность оставлять комментарии. Пользователи соцсетей восприняли это как нежелание вести диалог и призвали руководство театра к конкретным действиям: публичному осуждению актера, его отстранению от работы и извинениям перед пострадавшими.

В комментариях к другим публикациям учреждения украинцы резко высказывались о позиции театра:

"Поскольку вы под сообщением, которое является ничтожной реакцией закрыли комментарии, то напишу здесь: нет, неочевидно, что вы против насилия. Поведение актера, который является абьюзером и развратителем несовершеннолетнего лица, и не должно было быть таким же в театре. Теперь важно, как вы отреагируете на это, потому что в вашей заметке – ноль действий".

"Театр должен быть местом, где формируется культура, а не институтом, который терпит насильников, прикрываясь их харизмой. Когда вы занимаете такую позицию, вы становитесь соучастниками культуры безнаказанности. Требуем: публично и четко осудить действия актера; отстранить его от работы; просить прощения у пострадавших и аудитории. Пока этого не будет сделано, ваши слова о "гуманизме" выглядят как пустая и лицемерная ширма".

"То есть, вы добровольно планируете и в дальнейшем предоставлять сцену Константину для его грехов? Для его насилия, избиения женщин и развращения несовершеннолетних? То есть, по-вашему величественная сцена театра для этого?"

"Ваше заявление по ситуации с одним из ваших актеров это откровенный плевок в лицо всем, кто пострадал от насилия. Фразы в стиле "мы не поддерживаем насилие, мы за гуманизм, он хороший человек, мы ничего не знаем" выглядят как издевательство и циничное прикрытие абьюзера. Закрытие комментариев под постом это демонстрация вашей трусости и нежелания слышать общество. Вы не готовы к диалогу, зато готовы замалчивать игнорируя очевидное".

Обвинения против Темляка

Первой о проблемах в отношениях с актером публично рассказала фотограф Анастасия Соловьева, бывшая девушка Темляка. В серии постов в Instagram она заявила, что во время их отношений актер систематически поднимал на нее руку, устраивал истерики, применял психологическое давление и пытался контролировать каждый ее шаг.

Соловьева также опубликовала фрагменты переписки Темляка с 15-летней девушкой, в которой, по ее словам, он сознательно посылал ей пошлые сообщения и интимные фото. Анастасия утверждает, что актер знал о возрасте собеседницы, но это его не остановило.

Реакция Темляка

В своем обращении Темляк признал, что в прошлом совершал ошибки, за которые ему стыдно, и попросил прощения у Соловьевой. Он подтвердил, что имел проблемы с алкоголем и наркотиками, но подчеркнул, что сейчас ведет трезвый образ жизни, женат и сосредоточен на семье и службе.

Жена актера, актриса Анастасия Нестеренко, публично отметила, что не имеет никакого отношения к событиям, о которых говорится в обвинениях, и просила не втягивать ее в эту историю.

Реакция индустрии и общества

Скандал быстро вышел за пределы соцсетей. От сотрудничества с Темляком уже отказались несколько известных артистов и брендов: певица Jerry Heil и рэпер Yarmak удалили со своих платформ клип, в котором снимался актер, но сначала музыкальный канал М1 снял это видео с эфира. Также бренд german убрал рекламные фото с его участием.

Сейчас официальных сообщений от правоохранительных органов об открытии уголовного производства нет.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что дочь основателя Театра на Подоле, где работает Темляк, Даша Малахова вступилась за актера и попыталась оправдать его поступок. Однако общество выступило против ее заявлений и обвинило в подыгрывании преступнику.

