'Жена говорит, что я аутист': Виктор Павлик рассказал, из-за чего ссорится с Екатериной Репяховой

Народный артист Украины Виктор Павлик редко выносит на публику детали личной жизни, однако на этот раз певец решил откровенно рассказать об отношениях с женой Екатериной Репяховой. Артист не только признался, что дома царит любовь и согласие, но и с юмором рассказал о мелких бытовых конфликтах, происходящих в их семье.

Видео дня

По словам певца в интервью "Люкс ФМ", с Екатериной они имеют крепкую связь и хорошо понимают друг друга. Он также увлеченно говорит о ее материнских качествах и заботливости.

"С женой прекрасные отношения. Она прекрасная жена, она прекрасная мама, и все очень хорошо. Сыночек ее ужасно любит, она ужасно любит сына, и это очень-очень классно. Она заботится очень хорошо о сыне, я это вижу со стороны, и это очень меня радует", – приоткрыл занавес личной жизни певец.

Впрочем, даже в гармоничных отношениях бывают трудности. Павлик признает, что иногда их споры начинаются с мелочей, которые присущи каждой семье. Одной из главных причин неудовольствия артиста есть громкие утренние игры маленького сына.

"Жена говорит, что я аутист. Я не знаю, что это такое... Мне сложно уже, наверное возраст свое берет. Малыш встает довольно рано, полседьмого-семь уже он, конечно, на ногах. И он, конечно, очень шумный, он вообще шубушный мальчик. Я не могу так рано этот крик выдержать", – с улыбкой поделился артист.

Кроме шума, основой для конфликтов могут стать и другие мелочи: "Наверное, как во всех семьях, есть какой-то момент, если что-то где-то не там положила, что-то где-то не там спрятала, я чего-то не могу найти... И начинается с каких-то безделушек. До скандала не доходит, но немного даже на повышение тона выходит. До поножовщины не доходит, слава Богу".

Напомним, что Екатерина Репяхова младше Виктора Павлика на 29 лет. Они поженились в 2020 году, а в 2021-м у пары родился сын Михаил. Несмотря на разницу в возрасте, супруги демонстрируют, что счастливая семья – это прежде всего взаимопонимание, забота и искренность.

Ранее OBOZ.UA писал, что Виктор Павлик признался, как относится к пластическим операциям 30-летней жены. Несмотря на то, что звездные супруги неоднократно демонстрировали гармонию в отношениях, в вопросе внешних вмешательств в тело они имеют противоположные взгляды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!