Жадан заинтриговал прогнозом об окончании войны: не будет сине-желтого флага над Кремлем, но будет что-то другое

Украинский писатель, музыкант и волонтер Сергей Жадан считает, что конец российско-украинской войны не будет иметь привычного победного символа – "сине-желтого флага над Кремлем", однако для Украины это все равно может стать моментом внутренней победы и объединения народа. По его мнению, активная фаза боевых действий рано или поздно остановится, но справедливого финала – с полным освобождением всех территорий, наказанием военных преступников и репарациями – в близкой перспективе ждать не стоит.

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Об этом он сказал в интервью украинскому медиа, отвечая на вопрос журналистки о том, изменились ли его ощущения относительно продолжительности войны с 2022 года, когда он впервые предупредил, что "это может быть надолго".

Жадан убежден, что остановка горячей фазы войны – например, отвод войск, стабилизация линии фронта или частичные территориальные договоренности – могут быть представлены мировому сообществу как "мир". Но для Украины это не станет настоящим финалом. Он сравнил это с завершением Первой мировой войны, когда формальное подписание соглашений не означало завершения конфликта в общественном сознании.

Писатель подчеркнул, что эмоциональное состояние общества станет решающим фактором в восприятии любых договоренностей: "Понятно, что до тех пор, пока часть украинских территорий будет в оккупации, для части украинцев эта война не будет завершена".

Жадан отметил, что Украина уже получила одно из главных достижений, которое можно также назвать победой, – сохранила свою государственность и впервые за столетие приобрела полноценную политическую субъектность. Комментируя нынешнее положение вещей, Жадан отметил, что, несмотря на все потери, Украина не капитулировала, не потеряла независимость и не отказалась от своих принципов. По его словам, именно в этом заключается ключевой момент – страна выстояла, армия держит оборону, а общество сформировалось как сознательная политическая нация.

Он признал, что это звучит болезненно, ведь за этим стоят тысячи погибших, пленные, депортированные и сломанные судьбы, однако в стратегическом смысле Украина смогла выстоять там, где Россия рассчитывала на молниеносную победу.

Жадан убежден, что российский режим сейчас испытывает глубокий внутренний кризис. Он привел пример, как изменились масштабы российских парадов и риторики – из показной силы они превратились в жалкую попытку скрыть реальные проблемы: экономические, военные, демографические. "Акела промахнулся", – сказал Жадан, имея в виду Владимира Путина, – "и он сам это понимает, хоть и пытается сохранить лицо".

На вопрос журналистки, не пугает ли его сценарий гибридного завершения войны, который может вернуть в украинское политическое и культурное пространство пророссийские силы, Жадан ответил, что сегодня Украина значительно сильнее, чем до 2022 года.

"Все зависит от нас. Если мы готовы дальше сопротивляться, если мы не готовы подписывать все, что нам выложат на стол, то у нас хорошие шансы, потому что можно сколько угодно блефовать. Можно нас убеждать, что мы уже проиграли, что нас уже нет, но мы есть. И у нас есть линия фронта, которая более-менее стабильна, которая держится, которая, несмотря на всю сложность, несмотря на все давление все равно выполняет свою роль", – отметил Сергей Жадан.

По его словам, сейчас страна действительно принадлежит своему народу, а информационное пространство – это больше не стихия, а поле борьбы, за которое украинцы готовы воевать. Он добавил, что мечтает вернуться к мирной жизни, к своей работе в образовании и культуре, в частности к украинизации восточных регионов, которой занимался годами.

Ранее OBOZ.UA писал: Сергей Жадан объяснил, почему решил мобилизоваться и чем занимается в армии. Он понимал, что по возрасту попадает в перечень мужчин, которые должны поступить на службу, поэтому и присоединился к армии.

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