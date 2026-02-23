Заслуженный артист РФ и звезда 'Глухаря' получил ранение во время гастролей на фронте

Заслуженный артист РФ и актер сериала "Глухарь" Олег Протасов заявил, что получил ранение во время одной из поездок в зону боевых действий, где выступал перед российскими военными. По его словам, инцидент произошел после концерта ночью, когда рядом с местом дислокации взорвались мины.

Видео дня

Об этом он сам рассказывал россиянам, отметив, что мог стать трупом полгода назад – в ночь с 18 на 19 июля. Взрывной волной выбило окна, и осколок стекла или металла попал ему в руку.

"Это произошло ночью. После концерта мы легли спать, это было с 18 по 19 июля. Вдруг рядом взорвались две мины", – коротко отчитался он.

Протасов похвастался, что удалось избежать более тяжелых последствий, ведь во время взрыва он прикрыл голову рукой. Осколки не задели жизненно важных органов.

Актер "Глухаря" хвастался, что с 2022 года уже 11 раз ездил на фронт к оккупантам. Первое "путешествие" состоялось 15 апреля 2022 года. Он заявил, что сначала выступал в госпиталях, а потом ему захотелось острых ощущений – непосредственно на линии фронта.

Справка. Олег Протасов – заслуженный артист Российской Федерации, поэт и исполнитель русского шансона. Родился в России, где и проводит почти всю свою жизнь, параллельно незаконно "путешествуя" в Украину.

В 1998 году находился в Днепропетровской области, где в колонии отбывал наказание за кражу. Впоследствии переехал в Москву и начал актерскую карьеру. Широкую известность получил благодаря ролям в криминальных и детективных проектах, в частности в сериалах "Зона" и "Глухарь", где сыграл Андрея Чигарова.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Протасов почти не снимался. С 2022 года у него есть лишь несколько новых работ – короткометражный фильм, эпизодическая роль и еще один проект.

OBOZ.UA также сообщал: певица-предательница Елка отреклась от украинского паспорта и официально стала гражданкой России. Документ предательница получила незадолго до того, как заключила брак с другим исполнителем-предателем Рожденом Ануси.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!