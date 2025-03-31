Заслуженная артистка Украины заявила о домогательствах старшего мужчины: не рассказывала раньше, потому что было стыдно

49-летняя актриса Леся Самаева призналась, что пережила притязания от старшего мужчины в годы, когда училась в школе, однако отметила: инцидент произошел не в учебном заведении. По словам заслуженной артистки Украины, когда случилась неприятная ситуация, она чувствовала себя растерянной, ведь росла с мыслью о том, что взрослые люди – это авторитет.

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Звезда фильма "Скажене весілля" призналась, что в течение длительного времени умалчивала этот случай, ведь чувствовала стыд. Об этом актриса рассказала в интервью на YouTube канале Алины Доротюк.

"Это было домогательство. Я просто на всю свою жизнь запомнила это онемение. Тебя же воспитывают, что взрослые – это авторитет. Вот меня так воспитывали, и вдруг, когда этот взрослый, который авторитет, что-то делает такое, чего не должен делать, у меня был просто ступор. И главное, что я никому об этом не рассказывала, потому что это стыдно. И я полностью понимаю этих жертв. У тебя абсолютное ощущение, что ты сама виновата", – поделилась артистка.

По словам Леси Самаевой, она прекрасно понимает молодых девушек, которые сталкивались с притязаниями. Актриса отметила, что до сих пор помнит то чувство, когда в юные годы не смогла дать отпор старшему мужчине и делала то, что было ей противно. Она молчала об инциденте, считая себя виновной.

Как призналась звезда, пережитые притязания сильно повлияли на ее психику и дальнейшие отношения: "Я не могла встречаться со старшими мужчинами. Имела отношения только со своими сверстниками. Я просто почувствовала такое оцепенение, поэтому понимала, что не смогу быть в отношениях со старшими мужчинами, потому что я не могла быть собой. Я не делала то, что мне хочется, а то, что мне говорили".

Леся Самаева добавила: сейчас молодые девушки, которые стали жертвами домогательства от старших мужчин или преподавателей в учебных заведениях, должны говорить об этой проблеме.

Стоит отметить, что в последнее время студентки начали откровенно рассказывать о подобных инцидентах. В январе этого года в анонимном видео на YouTube появилось первое публичное обвинение преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого Андрея Билоуса в сексуальных домогательствах. Автор ролика заявила, что режиссер отсылал ей фото интимных мест других студенток и предлагал ей сделать идентичные снимки. Из-за громкого скандала режиссера отстранили от работы в высшем учебном заведении до окончания расследования.

Со временем в харасменте обвинили и декана факультета театрального искусства и заведующего ІІ кафедрой актерского искусства и режиссуру драмы Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого Юрия Высоцкого. По словам соискателей образования, актер постоянно оказывал психологическое давление на студентов, домогался девушек, позволял себе присылать им непристойные сообщения, унижал и указывал на "недостатки" в фигуре.

Позже решили рассказать о возмутительных методах преподавания Льва Сомко его экс-студентки. По словам бывших соискательниц образования, режиссер мог позволить себе откровенно унижать их и даже поднять руку. Более того, как отметили девушки, Сомко запрещал им строить романтические отношения с парнями, а также выпивал алкоголь, курил сигареты или употреблял наркотические вещества вместе со студентами.

Ранее OBOZ.UA писал, что солистка "Крихітки" рассказала о притязаниях и харасменте в музыкальном бизнесе.

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