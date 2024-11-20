Заикался, потерял жену и дочь и предупреждал Зеленского о войне: интересные факты о Джо Байдене, которые вы могли не знать

Сегодня, 20 ноября, 46 президенту Соединенных Штатов Америка Джо Байдену исполнилось 82 года. В течение своей долгосрочной политической карьеры государственный деятель постоянно поддерживает Украину и стал большим другом нашего государства.

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В 29 лет он был избран в Сенат США, поэтому с тех пор представитель Демократической партии постоянно находится в поле зрения медиа и общественности. Однако, несмотря на такое внимание к его личности, мало кому известно, что государственный деятель долгое время боролся с дефектами речи, а однажды пережил страшную трагедию – потерял двух членов семьи. По случаю дня рождения политика OBOZ.UA решила рассказать факты о демократе, которые вы могли не знать.

Политик был лучшим нападающим в футбольной команде

В школьные годы Джо Байден являлся искренним фанатом футбола. Он получил звание лучшего нападающего, забив 10 тачдаунов за 8 матчей. В одном сезоне его команда даже сыграла без поражения.

Общественный деятель боролся с заиканием

В юности 46-му президенту США пришлось столкнуться с травлей от сверстников, ведь у него были определенные проблемы с речью. Джо Байден страдал заиканием, однако смог преодолеть эту проблему. Политик много времени проводил перед зеркалом, декламируя стихи в голос, чтобы навсегда избавиться от дефекта речи.

Демократ потерял жену и дочь

Свою первую любовь Джо Байден встретил, будучи студентом колледжа. На весенних каникулах он познакомился с Нейлией Хантер. Роман пары развивался довольно быстро, поэтому они решили узаконить свои отношения, сыграв свадьбу. У них родилось трое детей, однако счастье длилось недолго. В 1972 году его возлюбленная с потомками попала в страшную аварию. Несчастный случай забрал жизни Нейлии и их годовалой дочери Эми. В инциденте также пострадали сыновья политика Бо и Гантер, которые длительное время находились в больнице.

Стал одним из самых молодых людей, избранных в Сенат

Политическая карьера Джо Байдена началась, когда ему было 29 лет. Тогда государственного деятеля избрали в Сенат, однако присягу он принял в 30, согласно конституции США.

Предупреждал Владимира Зеленского о войне

Государственный деятель неоднократно давал понять президенту Украины, что Россия начнет кровавую войну. По словам Джо Байдена, тогда Владимир Зеленский отвергал предупреждение о полномасштабном вторжении, ведь его слова могли походить на "придумки".

"Я знаю, что многие люди думали, что я, возможно, преувеличиваю, но я знал, и у нас были данные, которые подтверждали, что он (Путин. – Ред.) планирует перейти границу. Не было никаких сомнений. И Зеленский не хотел этого слышать, и многие тоже", – говорил политик.

Однако, несмотря на все, после 24 февраля 2022-го Джо Байден сразу стал на сторону украинского народа. Он уверенно заявлял: "Россия не победит. Украина победит и останется свободной и независимой страной".

Следует отметить, что после объявления результатов нынешних выборов в США, по которым следующим президентом станет Дональд Трамп, появилась информация, что Джо Байден разрешил Украине бить вглубь России. Для этого ВСУ могут использовать ракеты ATACMS.

В ночь на 19 ноября украинские защитники с помощью дальнобойного вооружения атаковали состав БК на территории Брянской области РФ. Удар оказался результативным: законная военная цель была поражена.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что старейшая внучка Джо Байдена оригинально сообщила президенту США о беременности.

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