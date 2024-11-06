Джо Байден станет прадедушкой: самая старшая внучка президента США оригинально сообщила о беременности. Фото

Действующий президент США и политик Джо Байден вскоре станет прадедушкой. Его старшая внучка Наоми Байден сообщила о беременности 5 ноября (по американскому времени) в день президентских выборов в США необычным способом.

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Вероятно, Джо Байден давно знал о предстоящем пополнении в семье. Женщина опубликовала в InstaStories селфи в зеркале с беременным животиком, чем сообщила эту новость уже своей аудитории.

Она сфотографировалась в черных леггинсах с высокой посадкой, а плечи накрыла накидкой и подобрала ее выше живота, чтобы акцентировать на этой части тела внимание людей.

"(Мы) проголосовали", – сообщила она. Местоимение "мы" Наоми использовала, чтобы подтвердить свою беременность. К сообщению она добавила эмодзи американского флага и улыбающегося перевернутого смайлика.

А вот на животе красовалась наклейка "Я проголосовала". Вероятно, именно чтобы исправить эту ошибку со словом "я", она отдельно написала вышеупомянутый текст.

30-летняя Наоми Байден – самая старшая внучка политика Байдена, вышедшая замуж за Питера Нила в ноябре 2022 года. Пара обменивалась клятвами в Белом доме. Их свадьба была первой, которую организовывали на территории Белого дома после 2013 года. В частности, Наоми является самой старшей дочерью сына президента, Хантера Байдена, и его бывшей жены Кэтлин Бюле.

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