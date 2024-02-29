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Челку стриг сам? Андрей Данилко умилил сеть своим детским фото

Анна Кравчук
Шоу Oboz
2 минуты
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Челку стриг сам? Андрей Данилко умилил сеть своим детским фото

Известный украинский музыкант, шоумен и пародист Андрей Данилко, воплощающий на сцене любимицу миллионов Верку Сердючку, показал свое архивное фото. Маленький Андрюша залюбовал сеть своей улыбкой и обаянием.

Артист не стал раскрывать, в каком году была сделана фотография, а вместо этого предложил угадать эту цифру фанам. Поэтому поклонники принялись за работу и начали высчитывать, сколько может быть лет Данилко на архивном кадре, которым он поделился на личной странице в Instagram.

Улыбающийся мальчишка с черно-белого снимка привлекает искренним взглядом, полным добра и беззаботности. Он позирует в белой рубашке с воротником. Это дало повод фанатам предположить, что фото было сделано, когда Данилко впервые шел в школу, в его первом классе.

Челку стриг сам? Андрей Данилко умилил сеть своим детским фото

"А угадает ли кто год?" – оставил под кадром любимец миллионов.

Вариантов в комментариях собралось немало. Наиболее популярный ответ – 1980-1984 годы. Тогда Данилко было 7-9 лет.

Впрочем, в комментариях, которых менее чем через час после публикации поста собралось более 500 (!), пишут не только вероятные года, когда было сделано фото, но и восхищенные комплименты маленькому Андрюшке.

Обратили внимание интернет-пользователи и на прическу будущей звезды. Так, ведущий Андрей Бедняков пошутил: "Год ровной челки", а другой комментатор добавил: "Видно, челку сам стриг".

В общем, комментаторы умиляются: "Какой ангел", "Какой красивый ребенок. Просто очаровательный мальчик", "Самый красивый мальчик, которого я видела", "Ох и очарование имеете, Андрей", "Какая булочка с корицей!! И неважно какой год, если сейчас все тот же взгляд", "Боже, спасибо вам за фото. Какие приятные эмоции, сразу улыбка на лице от созерцания. Ангелочек", "Красивые бы дети были у Андрея", "Какой хальосий", "Просто ангел, когда смотришь на такое милое фото, то мимоходом улыбаешься этому мальчику".

Челку стриг сам? Андрей Данилко умилил сеть своим детским фото
Челку стриг сам? Андрей Данилко умилил сеть своим детским фото

Добавим, что Данилко часто делится своими архивными фото из молодости, юности и детства. Недавно он публиковал и другой кадр, сделанный в Полтаве в далеком 1977 году. На нем Андрею – четыре года.

Челку стриг сам? Андрей Данилко умилил сеть своим детским фото

Как писал OBOZ.UA, ранее в сети появились новые подробности съемок вирусного видео почти 30-летней давности с Андреем Данилко. На популярном ролике 22-летний исполнитель общался с поклонниками на украинском языке. Эфир произошел в 1995 году. Тогда Данилко появился в студии канала УТ-1 впервые как личность, а не комический персонаж, который вскоре его прославил. Все подробности – в материале.

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