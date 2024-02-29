Челку стриг сам? Андрей Данилко умилил сеть своим детским фото

Известный украинский музыкант, шоумен и пародист Андрей Данилко, воплощающий на сцене любимицу миллионов Верку Сердючку, показал свое архивное фото. Маленький Андрюша залюбовал сеть своей улыбкой и обаянием.

Артист не стал раскрывать, в каком году была сделана фотография, а вместо этого предложил угадать эту цифру фанам. Поэтому поклонники принялись за работу и начали высчитывать, сколько может быть лет Данилко на архивном кадре, которым он поделился на личной странице в Instagram.

Улыбающийся мальчишка с черно-белого снимка привлекает искренним взглядом, полным добра и беззаботности. Он позирует в белой рубашке с воротником. Это дало повод фанатам предположить, что фото было сделано, когда Данилко впервые шел в школу, в его первом классе.

"А угадает ли кто год?" – оставил под кадром любимец миллионов.

Вариантов в комментариях собралось немало. Наиболее популярный ответ – 1980-1984 годы. Тогда Данилко было 7-9 лет.

Впрочем, в комментариях, которых менее чем через час после публикации поста собралось более 500 (!), пишут не только вероятные года, когда было сделано фото, но и восхищенные комплименты маленькому Андрюшке.

Обратили внимание интернет-пользователи и на прическу будущей звезды. Так, ведущий Андрей Бедняков пошутил: "Год ровной челки", а другой комментатор добавил: "Видно, челку сам стриг".

В общем, комментаторы умиляются: "Какой ангел", "Какой красивый ребенок. Просто очаровательный мальчик", "Самый красивый мальчик, которого я видела", "Ох и очарование имеете, Андрей", "Какая булочка с корицей!! И неважно какой год, если сейчас все тот же взгляд", "Боже, спасибо вам за фото. Какие приятные эмоции, сразу улыбка на лице от созерцания. Ангелочек", "Красивые бы дети были у Андрея", "Какой хальосий", "Просто ангел, когда смотришь на такое милое фото, то мимоходом улыбаешься этому мальчику".

Добавим, что Данилко часто делится своими архивными фото из молодости, юности и детства. Недавно он публиковал и другой кадр, сделанный в Полтаве в далеком 1977 году. На нем Андрею – четыре года.

Как писал OBOZ.UA, ранее в сети появились новые подробности съемок вирусного видео почти 30-летней давности с Андреем Данилко. На популярном ролике 22-летний исполнитель общался с поклонниками на украинском языке. Эфир произошел в 1995 году. Тогда Данилко появился в студии канала УТ-1 впервые как личность, а не комический персонаж, который вскоре его прославил. Все подробности – в материале.

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