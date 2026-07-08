За закрытыми дверями "Мисс Вселенная Украина": как жюри на самом деле выбирает победительницу и какое фиаско произошло с "королевой" этого года

Победительница конкурса "Мисс Вселенная Украина 2026" Анна Никонова впервые рассказала, как на самом деле проходит отбор за кулисами национального конкурса красоты. По словам обладательницы титула, члены жюри оценивали не только внешность конкурсанток, но и их образование, жизненные ценности, уровень владения английским языком, умение общаться и готовность представлять Украину на международной арене. Не обошлось также без курьезов.

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Как рассказала 22-летняя "королева красоты" в интервью "Гордону", из-за неудобных туфель девушке предложили дефилировать босиком.

"Я очень тщательно готовилась, но произошел казус с туфлями – я совершенно не могла в них ходить и была уверена, что провалила свое выступление. Жюри предложило мне их снять и пройти дефиле босиком. Это было весело. Такой конкурсантки, которая надела неудобные каблуки, у них, наверное, еще не было", – вспомнила Анна.

В частности, как призналась Никонова, больше всего ее поразил подход членов жюри к собеседованию. По ее словам, еще до личного общения они ознакомились с анкетами всех финалисток, поэтому задавали индивидуальные вопросы о жизни, семье, образовании и профессиональном пути.

"Было видно, что перед собеседованиями они подробно ознакомились с анкетами каждой финалистки. Это не было стандартное собеседование – члены жюри пытались понять мою личность, ценности, что для меня важно, а также готовность представлять Украину на мировом уровне", – поделилась победительница.

По ее словам, ни один из судей не пытался "провалить" конкурсанток или поставить их в неловкое положение.

"У меня совсем не сложилось впечатление, что кто-то из членов жюри пытался быть придирчивым. Наоборот, атмосфера была очень открытой. Я даже чувствовала, что они подбадривали меня и создавали комфортную атмосферу для разговора", – отметила она.

После объявления результатов победительница не смогла сдержать эмоций. По ее словам, она до последнего не верила, что услышит свое имя, а уже позже осознала, что самым тяжелым является не сама корона, а ответственность, которая приходит вместе с титулом.

"Для меня это не просто титул. Это возможность представлять Украину на международной арене. Рассказывать о нашей стране, о детях, которые даже во время войны продолжают учиться, о людях, которые каждый день строят будущее Украины. Именно поэтому теперь я понимаю, что каждое мое слово имеет значение", – отметила она.

Напомним, 1 июля Анну Никонову объявили новой "Мисс Вселенная Украина 2026". 22-летняя киевлянка заканчивает магистратуру в Кембриджском университете по специальности "педагогическая психология" и осенью представит Украину на международном конкурсе Miss Universe 2026 ("Мисс Вселенная 2026") в Пуэрто-Рико (США).

Никонова рассказала в интервью, что уже работает над национальным костюмом, концепцию которого разработала вместе с сестрой. За основу образа взяли скифскую пектораль, которую победительница называет визуальным манифестом украинской истории и культуры.

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