Трое детей Брижит Макрон впервые признались, как восприняли отчима, который на 25 лет младше мамы, и почему в школе его называли 'сумасшедшим'

Не секрет, что президент Франции Эммануэль Макрон младше жены Брижит Макрон на почти 25 лет, из-за чего его называли "сумасшедшим" в школе. Тогда 39-летняя учительница преподавала 15-летнему будущему президенту литературу и театральное искусство, имея троих детей от первого брака. Но хоть прошло четверть века, младшую дочь Тифен Озьер, но и сестру Лоранс и брата Себастьяна, до сих пор ранят отношения матери с Макроном.

Отношения Бриджит Макрон со школьником Эммануэлем называли "запретными", о них "гудел" весь ее родной город Амьен, что невероятно повлияло на детей учительницы, рассказала Тифейн Озьер в интервью Paris Match. Женщине тогда было всего 10 лет.

"Я многое узнала о человеческой природе. Я знаю, что в эти моменты мы должны были сосредоточиться на главном и двигаться вперед, несмотря на критику, нападения, сквернословие, приговоры. Еще не было эры соцсетей, но мы были в маленьком провинциальном городке. Всем все известно", – вспомнила Озьер.

Она также отметила, что пара, похоже, сильно любила друг друга, если общественный резонанс ничуть не повлиял на их отношения: "Несмотря на это, они стояли несокрушимо. Я получила открытый ум, желание двигаться вперед, не прислушиваясь к периферийным шумам, и большую терпимость".

Ее старшая сестра Лоранс была одноклассницей Эммануэля Макрона, поэтому Брижит немало о своем будущем муже знала со слов дочери, которая называла парня одаренным "исключительным интеллектом", с которым "чувствовала себя как с Моцартом". Поэтому она однажды подошла к матери и эмоционально произнеслась: "Мама, в нашем классе есть сумасшедший мальчик, знающий все обо всем".

Слухи о романе начались после демонстрации в школе "Искусства комедии" итальянского писателя Эдуардо Де Филиппо, адаптированной специально под учеников. Тогда после окончания спектакля Макрон низко поклонился и поцеловал преподавательницу в щеку, а та улыбнулась с восторгом. Об этом утверждает Daily Mail.

20 октября 2007 года спустя более 10 лет "отношений" женщина все же вышла замуж за Макрона, окончательно расставшись с бывшим мужем Андре Луи Озьером в 2006 году.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Брижит Макрон удалось выиграть суд над двумя женщинами, утверждавшими, что первая леди Франции на самом деле трансгендерная женщина. В январе 2023 года сплетниц признали виновными и заставили выплатить огромный штраф.

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