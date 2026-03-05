За брак давали тысячу верблюдов, а за ночь – $60 000: кого из украинских певиц пытались 'купить' мужчины

Украинская певица SKYLERR (Валерия Кудрявец) рассказала, что в разные периоды жизни получала необычные и даже шокирующие предложения от мужчин. По словам артистки, однажды в Египте ее матери предлагали отдать дочь замуж за тысячу верблюдов, а уже во время карьеры один из мужчин предложил ей 60 тысяч долларов за ночь.

Об этом она сообщила в интервью проекта "Розмова". Сначала певица объяснила, что из-за внешности ее часто принимают за "свою" в разных странах. По словам артистки, типичная внешность, которую в песнях приписывают украинкам, нередко заставляет людей в других государствах считать ее местной, что и провоцировало странные предложения.

Артистка вспомнила случай, который произошел, когда ей было всего 15 лет. Тогда она отдыхала с мамой в Египте, и тамошние мужчины пытались договориться с ее матерью о браке.

"Из-за такой внешности я получаюсь "везде своя", куда не приеду. С мамой была в Египте, и меня хотели купить за тысячу верблюдов. Подходили к маме, с ней прямо разговаривали, чтобы замуж отдать. Купить – это отдать калым. Тысяча верблюдов – это миллион долларов", – рассказала певица.

Справка. Отдать калым означает преимущественно денежный выкуп, который жених дает родителям невесты за их согласие на бракосочетание с дочерью.

По словам исполнительницы, мать сразу прекратила подобные разговоры. Артистка добавила, что тогда была подростком, поэтому семья быстро решила вернуться домой.

"Мне было 15 лет. Когда мы выезжали на какие-то рынки, там нельзя было пройти со мной", – вспомнила она.

Уже во время карьеры певица также сталкивалась со странным поведением поклонников. По ее словам, иногда поклонники могли ездить за ней из города в город, что она воспринимала как проявление сталкерства.

Один из самых шокирующих случаев произошел в 2023 году после корпоративного выступления. Тогда к ней подошел взрослый мужчина и предложил крупную сумму денег за личную встречу.

"Я выступала на корпоративе в 23-м году, и взрослый мужчина подошел ко мне после выступления и один на один говорит: "Я заплачу 60 тысяч долларов за ночь с тобой". Просто подошел и говорит: я плачу тебе определенную сумму – проведи со мной ночь. Я просто была шокирована, что люди вообще на такое способны", – отметила певица.

SKYLERR добавила, что иногда ей сложно поверить, что подобные ситуации вообще могут происходить в реальной жизни.

