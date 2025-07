Южнокорейский певец eaJ вспомнил об Украине в новом клипе и призвал мир не молчать о войне. Видео

Южнокорейский артист eaJ (Пак Дже Хен), известный как бывший участник группы DAY6, поразил фанатов-украинцев новым клипом на песню Red. В видео он не просто выразил собственную эмоциональную позицию относительно военных конфликтов в мире, но и четко вспомнил об Украине, использовав ее флаг в символической сцене.

Артист визуализировал свою поддержку пострадавшим нациям и через музыку прямо обратился к глобальной аудитории с призывом не оставаться равнодушными к насилию и убийствам. Видеоролик можно посмотреть на YouTube.

Песня Red вышла одновременно с одноименным мини-альбомом три дня назад. Клип уже набирает популярность в сети, вызывая эмоциональные реакции.

Одна из поклонниц написала в соцсети Х: "Пак Дже Хён заставил меня плакать и я хочу сделать его известным на весь интернет... Мистер Пак Дже выпустил новый альбом и клип на песню Red, в котором появились флаги нескольких государств, страдающих от войны, в том числе и флаг Украины".

В ключевой сцене клипа на артиста "падают" флаги стран, где продолжаются войны или конфликты: Украины, Палестины, США, Судана, Демократической Республики Конго и Мексики. Этот образ показывает, как любой человек может стать мишенью или заложником глобальных катастроф, даже если не является их непосредственным участником. В клипе также изображены нападения хейтеров, агрессия и изоляция, которую испытывает герой, – это метафора того, как мир порой реагирует на правду: молчанием или злобой.

Текст песни Red также изобилует намеками на войну, ответственность и человеческую слепоту к трагедиям:

"Просто знай, что посеешь, то и пожнешь".

"Осторожно, кого ты выбираешь в качестве мишени. Я готов к войне, да, я думаю, что я весь в ней. Я не думаю, что ты знаешь, что ты начал".

"Удивительно, как быстро ты замолчал. Погоди, теперь ты говоришь, что ты не об этом".

Кто такой eaJ (Пак Дже Хён)

Пак Дже Хён – южнокорейский певец, автор песен аргентинского происхождения и бывший участник популярной поп-рок-группы DAY6. Музыкант впервые получил широкую известность в 2012 году после участия в первом сезоне шоу K-pop Star, где занял шестое место. После этого он подписал контракт с компанией JYP Entertainment, которая пригласила его в качестве стажера в будущую группу.

В сентябре 2015 года Пак дебютировал в качестве гитариста и вокалиста DAY6, где провел шесть успешных лет, прежде чем покинул коллектив в декабре 2021 года. Параллельно с деятельностью в группе, он начал сольный проект под псевдонимом eaJ в 2020 году. Он публиковал самостоятельно написанные треки на YouTube и SoundCloud, а также сотрудничал с известными артистами, среди которых Seori, Keshi, DPR Live.

Его деятельность выходит за пределы музыки. Пак был ведущим популярного телешоу After School Club и соведущим подкаста How Did I Get Here?, который получил престижные награды. Также он выступал на крупных международных фестивалях, в частности Head in the Clouds.

EaJ известен своей активной позицией по вопросам психического здоровья. Он открыто делился историями о борьбе с паническими расстройствами, а также создал благотворительный проект From Friends, который собрал более 100 тысяч долларов для The Jed Foundation – организации, которая предоставляет бесплатные ресурсы в сфере ментального здоровья.

Ранее OBOZ.UA писал, что солист Imagine Dragons на сцене поцеловал флаг Одесской 122 бригады ТрО. Этот символический момент растрогал тысячи зрителей.

