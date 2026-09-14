"Я в ужасе". Полякова с младшей дочерью попали под удар "Шехеда" во время поездки за границу: где они сейчас

Певица Оля Полякова вместе со своей младшей дочерью Алисой пережила российскую атаку во время поездки на поезде из Киева в Польшу. Пассажиров трижды эвакуировали из-за угрозы удара, а во время последней эвакуации российский дрон попал в поезд, на котором они ехали.

Видео дня

О пережитом певица рассказала в Instagram после того, как вышла на связь. Полякова пояснила, что не стала публиковать подробности сразу, поскольку во время атаки было не до соцсетей, а сама она находилась в шоковом состоянии.

По словам артистки, во время третьей эвакуации пассажирам пришлось покинуть вагоны и бежать в поле. Полякова была вместе с младшей дочерью и успела отойти на безопасное расстояние. Именно тогда она услышала удар по поезду.

"Я, конечно, ничего не публиковала. Потому что когда такое происходит – ничего не публикуешь. Но сегодня наш поезд, следовавший в Польшу, трижды эвакуировали. В третий раз, когда мы бежали в поле, в этот поезд попал "Шахед". Мы это слышали, но, слава Богу, были далеко. Потому что мы очень быстро побежали. Я была с младшей дочерью. Если честно, я в ужасе", – рассказала певица.

Полякова добавила, что эта поездка стала для нее сильным потрясением. Артистка также отметила, что ей еще есть о чем рассказать о пережитом, и призналась, что шокирована происходящим.

Из-за атаки дорога в Польшу значительно затянулась. По словам Поляковой, поезд опоздал примерно на 10 часов, из-за чего ее авиабилеты из Люблина в Лондон стали недействительными. Певица планировала продолжить оттуда путешествие в Великобританию, где у нее заключен контракт с лейблом.

Тогда Поляковой и ее дочери пришлось добираться до Лондона другим маршрутом и искать новые билеты. Уже вечером артистка опубликовала несколько снимков из Великобритании.

Как сообщала "Укрзализныця", 13 сентября российские войска нанесли удар по локомотиву пассажирского поезда на Волыни – примерно в двух километрах от границы с Польшей. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

Ранее OBOZ.UA писал, что месяц назад Оля Полякова попала в ДТП в Молдове. Тогда в сети интернет-пользователи начали массово выдвигать теории заговора. Однако сама певица отреагировала на предположения фанатов о том, что ее хотели "убрать".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!