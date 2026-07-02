"Я целовалась не только с ним. Есть еще 10 других". Звезда Евровидения удивила откровением о "романе" с известным коллегой после развода

Представительница Украины на песенном конкурсе Евровидение-2026 LELÉKA (настоящее имя – Виктория Лелека) поделилась откровениями о своей личной жизни после разрыва брака с бывшим мужем. По словам певицы, сейчас она не состоит в серьезных отношениях, однако имеет особую связь со своим коллегой – бандуристом Ярославом Джусем.

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Артистка рассказала в интервью Маричке Падалко, что музыкант стал для нее невероятно близким человеком, которому она может с легкостью открыть душу. Более того, они даже целовались, однако пока LELÉKA не готова сделать их "роман" чем-то официальным.

"Что сказать, Ярослав – очень хороший человек. Он стал мне очень близким другом. И творчески, и душевно он меня поддерживает. Он часто рядом. Я возложила на него определенные организаторские обязанности в проекте, он у нас в команде. Он свободен, я свободна. У нас обоих нет детей. Но я думаю-думаю и не готова, не могу (строить отношения. – Ред.)", – поделилась певица.

LELÉKA откровенно отметила, что они с Ярославом Джусем довольно долгое время не могут серьезно обсудить свои чувства. Артисты откладывают важный разговор из-за плотного рабочего графика, кроме того, звезда Евровидения осознает, что пока не готова строить серьезные отношения.

"Может, что-то и есть, но я ему сказала: "Дружба и все!". Мы целовались. Но я целовалась не только с ним. Есть еще 10 других. И он меня к ним возил. Я называю это так: друг с расширенными полномочиями. Но он не единственный", – поделилась исполнительница.

Как подчеркнула звезда Евровидения, она слишком долго была верна своему партнеру, поэтому в конечном итоге хочет пожить для себя. Это не означает, что в случае, если LELÉKA решится на серьезные отношения, она будет изменять, просто сейчас не хочет себя ничем ограничивать.

Напомним, что LELÉKA дважды связывала себя узами брака. Впервые она вышла замуж примерно в 23 года, а затем переехала с избранником в Германию. Однако эта история не закончилась хэппи-эндом, ведь, как вспоминала певица, она просто пыталась создать образ "идеальной жены", из-за чего забыла о собственных мечтах. В итоге LELÉKA развелась с первым мужем.

Второй раз певица вышла замуж за участника своей группы. По словам артистки, они построили действительно здоровые и гармоничные отношения, но все же они не смогли преодолеть некоторые препятствия.

"Поняли, что те желания, потребности, которые у меня есть, он не сможет удовлетворить. А они для меня важны. Я не хочу, чтобы ни он, ни я ломали себя. Мы с грустью осознали, что это должно закончиться, если это для меня важно", – говорила артистка.

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