'Я сказал ей, что все будет хорошо, но...' Бедняков, Сумская и другие звезды оказались под массированной атакой Киева. Ужасные фото

В ночь на 10 июля Киев пережил очередную из масштабных атак со стороны российских оккупантов. Город атаковали дроны-камикадзе, баллистические и крылатые ракеты. Восемь районов столицы получили повреждения, погибли по меньшей мере два человека, еще 16 – ранены. Обломки попали в жилые дома, медицинские учреждения, объекты образования и транспорта.

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Среди тех, кто пережил эту ночь ужаса – украинские звезды. Они не сдерживали эмоций в соцсетях, публикуя фото последствий ударов и личные переживания.

"Только что первый раз сказала Ксения (дочь – Ред.): "Мне страшно". Я сказал ей, что все будет хорошо, но мне хотелось сказать: "Мне тоже". У нас тут п*зда", – написал ведущий Андрей Бедняков.

Ольга Сумская поделилась видом из окна своего дома – в кадре виден пожар после попадания. "Самая страшная ночь. Вид из окна нашего дома", – призналась актриса. Позже она опубликовала фото дома напротив, в котором выгорела квартира.

"Иду на съемки после бессонной ночи. За время в дороге – уже вторая (воздушная тревога. – Ред.)", – поделилась Лилия Ребрик, добавляя фото из автомобиля.

"Очень громко. Берегите себя", – написала Наталья Могилевская, опубликовав снимок с картой, показывающей место нахождения дронов во время тревоги.

"Ищу в себе опору! Потому что все, что происходит в стране, пугает и вера в добро исчезает! В последнее время я все больше углубляюсь в самоанализ и работу с телом. Пытаюсь почувствовать каждую мышцу, услышать мысли и благодарить Бога за каждый новый день!" – призналась хореограф Илона Гвоздева.

"Этой ночью трясся потолок. Спасибо силам ПВО за утро", – добавила певица Jerry Heil.

Парамедик Екатерина "Пташка" Полищук, которая пережила плен после боев в Азовстали, также среагировала: "Я, конечно, люблю, когда меня встречают феерично и с почестями, но, Киев, ты перестарался".

По данным МВД, больше всего пострадали Подольский, Шевченковский, Соломенский, Дарницкий, Голосеевский, Оболонский и Днепровский районы. По состоянию на утро 10 июля, в Подольском районе погибли 68-летняя женщина и 22-летняя капрал полиции. В Киеве работали более 400 спасателей, к ликвидации последствий атаки было привлечено 90 единиц техники.

В Шевченковском районе поврежден пятиэтажный дом, в котором произошел пожар на последнем этаже. В результате падения обломков в разных районах столицы пострадали пожилая женщина, двое мужчин и жительница квартиры, в которую попал дрон. В Дарнице загорелись гаражи и заправка, в Голосеево – грузовик, на Подоле – амбулатория Центра первичной медико-санитарной помощи №1.

Ранее OBOZ.UA подробнее писал о последствиях обстрела в одном из районов Киева. Был поврежден торговый центр, а обломки дрона упали возле трамвайных путей.

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