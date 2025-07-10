Поврежден ТЦ, авто и выбиты окна: последствия обстрела в одном из районов Киева. Фото и видео

В ночь на 10 июля страна-террорист РФ нанесла комбинированный удар по Киеву. В результате обстрела в одном из районов города был поврежден торговый центр, а обломки дрона упали возле трамвайных путей.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. На месте работают все экстренные службы.

Так, в ночь с 9 на 10 июля Россия снова нанесла комбинированный удар по Киеву. В результате обстрела в одном из районов города был поврежден торговый центр и припаркованные авто. В домах рядом взрывной волной выбило окна.

Кроме того, обломки дрона упали рядом с трамвайными путями и попали в остановку общественного транспорта. Сейчас на месте происшествия работают коммунальные службы, правоохранители и спасатели.

Напомним, в ночь на четверг, 10 июля, российские оккупационные войска атаковали Киев дронами, баллистикой и крылатыми ракетами. В столице раздавались взрывы, известно о последствиях обстрела по меньшей мере в шести районах, два человека погибли, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате террористической атаки РФ в Киеве в ночь на 10 июля в Подольском районе погибли две женщины. Среди них – 22-летняя сотрудница полиции метрополитена.

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