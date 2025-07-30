'Я плачу'. Юные воины ВСУ довели сеть до мурашек отчаянным исполнением песни 'Бумбокс' и собрали миллионы просмотров. Видео

Молодые воины Вооруженных сил Украины растрогали пользователей сети, чувственно спев композицию группы "Бумбокс" – "Сталеві квіти". Юные защитники передвигались в военном автомобиле, а один из них снял собратьев, которые выполнили припев трека, вложив в него все эмоции.

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Соответствующее видео было обнародовано в социальной сети TikTok. За день после публикации ролик набрал почти два миллиона просмотров и более 187 тысяч лайков.

На записи можно увидеть двух юношей в военной форме, один из которых одет еще и в бронежилет. Несмотря на сложные условия войны, они нашли в себе силы немного отвлечься и искренне отдаться песне.

Таким отчаянным исполнением трека молодые воины ВСУ коснулись сердец многих украинцев. В комментариях под роликом пользователи сети признались, что не смогли сдержать эмоций во время просмотра и пожелали защитникам, чтобы с ними все было хорошо.

"Я плачу после просмотра, потому что ненавижу эту войну, ребята должны спокойно жить и иметь будущее, а они каждый день проживают как последний. Бесконечно благодарна каждому воину ВСУ за то, что оберегают. Ребята на видео вы крутые, зачитали от всего сердца".

"Мурашки по телу, это очень мощно".

"Они это не пели, они это прожили".

"Спасибо вам, низкий поклон вам, вы лучшие".

"Плачу. Ребята должны танцевать на дискотеках, но защищают всех нас. Наша благодарность ничто по сравнению с ценой, которую вы вкладываете в борьбу. Но спасибо вам! Берегите себя!"

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