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"Я передала это..." Ким Кардашьян впервые рассказала о редкой болезни кожи сына

Анастасия Какун
Шоу Oboz
1 минута
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'Я передала это...' Ким Кардашьян впервые рассказала о редкой болезни кожи сына

Американская модель Ким Кардашьян впервые рассказала, что их семья страдает редким заболеванием кожи, которое является наследственным. Телевизионная звезда отметила, она "передала" своему сыну витилиго, патологию, при которой на теле человека появляются безболезненные белые пятна нечеткой формы.

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Знаменитость созналась, что из-за определенных автоиммунных расстройств, которые она получила от своей мамы Крис Дженнер, ей часто приходится бороться с псориазом, пишет People. Американка не назвала имя потомка, унаследовавшего заболевание.

"Я передала это..." Ким Кардашьян впервые рассказала о редкой болезни кожи сына

Ким Кардашьян является мамой четырех детей: сыновей Сейнта и Псалома и дочерей Норт и Чикаго. По словам модели, наследственный недуг получил лишь один из мальчиков.

"Я передала это..." Ким Кардашьян впервые рассказала о редкой болезни кожи сына

"Это пришло от моей мамы, перешло ко мне… и я передала его в другой форме своему сыну, у которого очень легкая форма витилиго", – поделилась 43-летняя звезда.

"Я передала это..." Ким Кардашьян впервые рассказала о редкой болезни кожи сына

Она отметила, что полностью контролирует состояние здоровья малыша, однако не указала, кому из ее детей пришлось столкнуться с проблемой.

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