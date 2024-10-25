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"Я очень много врала": Оля Полякова призналась, что обманывала журналистов, и поделилась новым прогнозом окончания войны

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
1 минута
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'Я очень много врала': Оля Полякова призналась, что обманывала журналистов, и поделилась новым прогнозом окончания войны

Украинская певица Оля Полякова призналась, что неоднократно врала журналистам. По словам исполнительницы, она придумывала интересные истории, становившиеся инфоприводами для отечественных медиа.

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"Вот ты знаешь, я очень много в своей жизни врала для журналистов. Для того, чтобы им было, что написать. Вот, допустим, я лгала, что у меня отчим был другом Фиделя Кастро", – поделилась артистка в разговоре с Евгением Яновичем для шоу 20:23. Однако, отметила Полякова, ее голос действительно имеет диапазон в три октавы.

Кроме того, звезда спрогнозировала дату окончания войны в Украине. В 2025 году певица хочет собрать Олимпийский, добавив, что тогда будет точно мир. "Я уже надеюсь, 100% будет мир. 25-го года, 26-го октября будет мир. Вот "вангую". Если не закончится война, можете меня поймать", – добавила знаменитость.

"Я очень много врала": Оля Полякова призналась, что обманывала журналистов, и поделилась новым прогнозом окончания войны

В прошлом, призналась гостья, она говорила, что мир придет весной 2023 года, однако прогноз не стал реальностью. "Я сказала, что весной 23-го года война закончится. Моя мама мне позвонила, говорит: "Оля, это ведь правда?" Я говорю: "Мама, я не знаю", – вспоминает Полякова. – А она думает, что все, что говорят по телевизору, это правда".

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