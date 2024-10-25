Мало кто знает, что она – украинка: где живет и как выглядит самая популярная блогер мира Kids Diana Show, побившая два рекорда Гиннеса

Самая популярная блогер Ева Диана Кидисюк, более известная по псевдониму Kids Diana Show, официально подтвердила свой статус, став рекордсменкой Книги рекордов Гиннеса. 10-летняя девочка, YouTube канал которой насчитывает более 126 миллионов подписчиков, поставила рекорд благодаря самой большой аудитории среди женщин-ютуберов.

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Кроме того, юной Диане также принадлежит рекорд "наибольшее количество просмотров для отдельной женщины на YouTube", который составляет более 102 миллиардов. Блогер, проживающая в США и снимающая контент на английском языке, известна своими видео-распаковками игрушек, влогами из жизни и досуга. Однако мало кто знает, что на самом деле девочка родилась в Киеве.

В разговоре с представителями Книги рекордов Гиннеса 10-летняя звезда призналась – ее семья не ожидала такого уровня успеха, какого достиг ее канал: "Мы начинали наш канал как небольшой проект, но он превратился в нечто огромное, и сейчас мы бьем рекорды!" Инфлюэнсер посоветовала всем, кто задумывается над собственным YouTube-каналом, верить в себя и не останавливаться на пути к цели. "Балансировать между YouTube и школой иногда бывает нелегко, но я привыкла к этому. Теперь, когда двое моих братьев взяли на себя ведение канала, у меня все хорошо получается", – говорит Диана.

Как известно, родители маленькой знаменитости Елена и Владимир Кидисюки начали снимать видео из жизни и публиковать их на платформу YouTube в качестве хобби. Такой проект они реализовали после рождения сына Романа. Впоследствии Елена начала снимать свою дочь Диану. Чуть больше чем за год канал вырос до 1 миллиона подписчиков. Вскоре Кидисюки оставили работу, чтобы полностью сфокусироваться на YouTube.

Весной 2020 года, когда девочке было 6 лет, родители Дианы подписали соглашение с детской медиа-компанией. По мотивам видеоблога в сети вышел мультсериал, мобильная игра и сувениры. Kids Diana Show занимает 6-е место по количеству просмотров и 5-е место по количеству подписок в мире.

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