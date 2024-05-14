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"Я не знаю текст, но делаю громче". Артем Пивоваров вспомнил, как начиналась его карьера, на шоу "СуперИнтуиция"

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
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'Я не знаю текст, но делаю громче'. Артем Пивоваров вспомнил, как начиналась его карьера, на шоу 'СуперИнтуиция'

Известный украинский певец Артем Пивоваров вспомнил свое участие в шоу "СуперИнтуиция" в 2018 году, когда только начиналась его активная музыкальная карьера. Тогда у звезды на свет появились два хита, которые разрывали чарты – "Кислород" и "МояНочь".

Гостями тогдашней программы были певцы Наталья Могилевская и Алексей Потапенко, а ведущим – шоумен, а ныне волонтер Сергей Притула, который уже тогда отметил творчество Пивоварова. Фрагмент из шоу хитмейкер опубликовал в Facebook.

"Некоторые даже в этот момент и не осознает, что через несколько лет шоу-бизнес в нашей стране изменится кардинально..." – подписал видео Пивоваров.

В программе Наталья Могилевская восприняла артиста как "гуру макивары" из-за телосложения и стойки. Для певицы такой выбор стал победным, ведь впоследствии Пивоваров подтвердил, что за неимением свободного времени из-за музыки он вынужден заниматься боевым искусством дома, поэтому выбрал "макивары".

"Я не знаю текст, но делаю громче". Артем Пивоваров вспомнил, как начиналась его карьера, на шоу "СуперИнтуиция"

В частности, Сергей Притула уже тогда отметил, что у Пивоварова "все впереди в шоу-бизнесе".

"Очень часто слышу ваши треки на радио и мне очень приятно, что в этой трясине, этой сбродившей территории украинского шоу-бизнеса наконец-то появляются новые, свежие исполнители. И я, когда еду в машине и слышу о той вашей ночи: "Знову ця ніч...", я не знаю текст, но я себе делаю громче. И надеюсь, что вам хватило кислорода в нашей студии, потому что у него еще есть хит "Кислород", – рассказал волонтер.

Сейчас Артем Пивоваром разрывает чарты своими новыми хитами, последним из которых был дуэт с таинственной Klavdia Petrivna – "Барабан", вошедший в проект "Твої вірші, мої ноти" и созданный на основе поэзии Гео Шкурупия.

"Я не знаю текст, но делаю громче". Артем Пивоваров вспомнил, как начиналась его карьера, на шоу "СуперИнтуиция"

Ранее OBOZ.UA писал, что на одном из своих концертов Артем Пивоваров нечаянно сломал нос своей поклоннице. Что интересно, она не жалеет о случившемся, но извинения от артиста приняла.

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