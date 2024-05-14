'Я не знаю текст, но делаю громче'. Артем Пивоваров вспомнил, как начиналась его карьера, на шоу 'СуперИнтуиция'

Известный украинский певец Артем Пивоваров вспомнил свое участие в шоу "СуперИнтуиция" в 2018 году, когда только начиналась его активная музыкальная карьера. Тогда у звезды на свет появились два хита, которые разрывали чарты – "Кислород" и "МояНочь".

Гостями тогдашней программы были певцы Наталья Могилевская и Алексей Потапенко, а ведущим – шоумен, а ныне волонтер Сергей Притула, который уже тогда отметил творчество Пивоварова. Фрагмент из шоу хитмейкер опубликовал в Facebook.

"Некоторые даже в этот момент и не осознает, что через несколько лет шоу-бизнес в нашей стране изменится кардинально..." – подписал видео Пивоваров.

В программе Наталья Могилевская восприняла артиста как "гуру макивары" из-за телосложения и стойки. Для певицы такой выбор стал победным, ведь впоследствии Пивоваров подтвердил, что за неимением свободного времени из-за музыки он вынужден заниматься боевым искусством дома, поэтому выбрал "макивары".

В частности, Сергей Притула уже тогда отметил, что у Пивоварова "все впереди в шоу-бизнесе".

"Очень часто слышу ваши треки на радио и мне очень приятно, что в этой трясине, этой сбродившей территории украинского шоу-бизнеса наконец-то появляются новые, свежие исполнители. И я, когда еду в машине и слышу о той вашей ночи: "Знову ця ніч...", я не знаю текст, но я себе делаю громче. И надеюсь, что вам хватило кислорода в нашей студии, потому что у него еще есть хит "Кислород", – рассказал волонтер.

Сейчас Артем Пивоваром разрывает чарты своими новыми хитами, последним из которых был дуэт с таинственной Klavdia Petrivna – "Барабан", вошедший в проект "Твої вірші, мої ноти" и созданный на основе поэзии Гео Шкурупия.

Ранее OBOZ.UA писал, что на одном из своих концертов Артем Пивоваров нечаянно сломал нос своей поклоннице. Что интересно, она не жалеет о случившемся, но извинения от артиста приняла.

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